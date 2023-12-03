الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

السكة الحديد: إتاحة حجز تذاكر السفر من خلال منافذ فوري على جميع القطارات

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة الحصول على تذاكر السفرعلى جميع القطارات المدرجة بجدول التشغيل اليومي على خطوط القاهرة منوف طنطا وبشتيل المناشى/ ايتاى والمنصورة /المطرية من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ ووكلاء البيع كخدمة جديدة ولأول مرة بكافة منافذ فورى والتى تعد بمثابة مكاتب لصرف التذاكر و تقدر بـ 320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية .

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جاء ذلك فى إطار سياسة التحديث والتطوير التى تقوم بها وزارة النقل متمثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها والإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتسهيلاً عليهم .

ويأتى ذلك بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيراً علي المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التى تعمل على مدار الـ24 ساعة وأيضاً لمواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول علي التذكرة من أى منفذ فورى والتوجه بها الى محطة السفر بشكل مباشر وأستقلال القطار . 
كما تؤكد الهيئة على أنه فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فورى أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقداً من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة ، كما تناشد الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنباً لدفع الغرامة . 
والهيئة لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب .

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