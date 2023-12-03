عمان تطرح 25 فرصة استثمارية لإنشاء وإدارة أسواق الأسماك

باستثمارات23.31 مليون دولار

طرحت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني 13 فرصة استثمارية في منصة تطوير، و12 فرصة بصفة مباشرة لإنشاء وإدارة وتشغيل الأسواق السمكية ومراكز الإنزال في مختلف محافظات سلطنة عُمان تقدر قيمتها الاستثمارية بـ9 ملايين ريال عُماني أى ما يعادل نحو 23.31 مليون دولار لاستقطاب ومشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات الاستثمارية والخدمية وتحقيق العائد الاستثماري.

وقال رئيس قسم الاستثمار السمكي بالمديرية العامة للتسويق الزراعي والسمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العمانية خالد بن سالم العامري إن من المشروعات الاستثمارية المطروحة إدارة وتشغيل سوق الأسماك بميناء الصيد بولاية السيب الذي بلغت نسبة إنجازه 80% والمقام على مساحة 7 آلاف متر مربع ويتضمن 12 محلا ومختبر ضبط جودة، وغرفة مصنع إنتاج الثلج وغرف لمخازن التبريد وغيرها من المرافق.

وأضاف أن الفرص تشمل أيضًا إدارة وتشغيل مركز تجميع الأسماك بنيابة الشويمية بولاية شليم وجزر الحلانيات لعرض وبيع الأسماك بالجملة على مساحة 5 آلاف متر مربع، وإدارة وتشغيل سوق الأسماك بولاية بركاء وإدارة وتشغيل سوق الأسماك بمنطقة المدرة بولاية سمائل.

ووضح أن الاستثمار في الأسواق السمكية يتمثل في استغلال مباني الأسواق السمكية التابعة لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الخدمات الأساسية المساندة للقطاع السمكي وتوفير فرص عمل للشباب العُماني، والدخول في شراكة مع القطاع الخاص لتطوير ورفع قدرات الخدمات المساندة لأعمال الوزارة وجودة الخدمات المقدمة.

وأشار إلى طرح عدد من الفرص الاستثمارية للأسواق السمكية تمثلت في إنشاء وإدارة وتشغيل في عدد من الولايات منها إنشاء وإدارة وتشغيل سوق الأسماك والخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن ومشروعات استثمارية أخرى في ولاية العامرات، وإنشاء وإدارة وتشغيل سوق الأسماك في كل من ولاية البريمي وقرية بسياء في ولاية بهلا وإنشاء سوق جملة في ولاية سناو.

كما تم طرح 5 فرص استثمارية لإقامة مراكز لتجميع الأسماك في عدد من الولايات شملت منطقة طيوي بولاية صور، ومنطقة الصقلة بولاية جعلان بني بو علي، ومنطقة جويرة بولاية جعلان بني بو حسن، ومنطقة حدبين ومركز آخر بولاية سدح.