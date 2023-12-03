استمرار فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن المجلس الأعلى للثقافة أعلن عن فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة، التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، في الفترة من 1 أكتوبر الجاري وحتى 31 ديسمبر 2023، في مجالات (القصة القصيرة، الشعر، التأليف المسرحي، الرسم، العزف علي آلة الكمان أو التخت الشرقي أو العود أو الناي، الغناء، تصميم التطبيقات والمواقع الإلكترونية، الابتكارات العلمية).

وأضاف محافظ سوهاج، أن الجائزة تنقسم إلى فئتين عمريتين، الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 عامًا، والفئة العمرية الثانية تضم فوق سن 12 وحتى 18 عامًا، بواقع جائزتين لكل فئة عمرية لتصبح 4 جوائز في كل فرع، وتبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه.

وأوضح اللواء طارق الفقي، أن الجائزة تهدف إلى الاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، ونشر الوعي الثقافي بين الطلاب وحثهم علي التعلم والإبداع والابتكار والبحث عن المعلومات بالإضافة لتنمية الأخلاق والقيم التربوية وتعزيز الانتماء الوطني.

ونوه محافظ سوهاج إلى أن شروط المسابقة تتضمن أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومحمود السيرة وحسن السمعة، وألا يتجاوز سن المتقدم في أول يوم لفتح باب التقدم الوارد في الإعلان عن 18 سنة ميلادية، وأن يلتزم المتقدم بالفئة العمرية المشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين، ألا يكون العمل المقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى، وللاستعلام والاستفسار عن الجائزة والاطلاع عن شروط المسابقة يرجي الدخول علي:

- صفحة (جائزة الدولة للمبدع الصغير ) علي الفيس بوك https://www.facebook.com/stateawardforyounginnovator/ ،

- أو الموقع الإلكتروني https://www.ckp.eg/