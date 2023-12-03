انطلقت صباح اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر/كانون الأول 2023 الدورة التدريبية الافتراضية حول: "دور التمويل الأخضر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" والتي تستمر على مدار يومين وتعقدها منظمة المرأة العربية بالتوازي مع انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28)في دبي /الإمارات العربية المتحدة.

في كلمتها الافتتاحية رحبت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية بالمدربة الدكتورة فتيحة قروش، الخبيرة في مجال المساواة بين الجنسين والاقتصاد الأخضر، من الجمهورية الجزائرية، كما رحبت سيادتها بالمشاركات في الدورة.

وأوضحت الدكتورة كيوان أن هذه الدورة تأتي تزامناً وانعقاد مؤتمر قمة المناخ، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يواجه تحديين اثنين؛ أولهما التزام الدول الصناعية الكبرى بجدولة تخفيض انبعاثات الغازات الملوثة والتي تؤثر سلبا على البيئة والحياة عبر إحلال الطاقة المتجددة محل الطاقة الملوثة مثل النفط والغاز. ويتمثل التحدي الثاني في تمويل صندوق عالمي لمساعدة الدول المتضررة من التغيرات المناخية إذ ان هناك التزاماً في كل قمة بتقديم هذه المساعدات.

وأشارت سيادتها إلى ضرورة تعديل السلوكيات الفردية من أجل احترام البيئة والحفاظ عليها من التلوث، وضمن هذه السلوكيات السلبية التلوث الناتج عن الزراعة.

كما أكدت سيادتها أن النساء هن المسؤولات في أسرهن عن السلوكيات البيئية السليمة مثل فرز النفايات وإعادة التدوير وتقليل الاستهلاك ، مشيرة إلى أهمية فرض العقوبات على البنايات غير المجهزة فيما يتعلق بفرز النفايات.

كما أكدت أهمية التوجه نحو التمويل الأخضر، وتيسير سُبل وصول المرأة إلى مصادر التمويل في المجتمعات الريفية، بالإضافة إلى توعية النساء بكيفية إعداد موازنة لمشروع أخضر يعود بالنفع على المرأة والأسرة.

وفي نهاية كلمتها دعت إلى زيادة الوعي البيئي والسلوكي بشأن التعامل الصحيح مع الطبيعة والذي يبدأ من عملية التربية في المنزل وينتقل منها إلى المجتمع، وأعربت عن تطلعها في أن تساهم هذه الدورة في تعزيز تلك الثقافة وأن تنجح في تزويد المشاركات بالمهارات اللازمة والمعلومات الضرورية لمواكبة التطورات العالمية بشأن التحول نحو الاقتصاد الأخضر.