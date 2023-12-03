إرث الفراعنة يقود تشكيل عصابي إلى الزنزانة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج من ضبط 4 أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا للحفر والنقيب عن الآثار، أثناء قيامهم بالحفر داخل منزل خالٍ من السكان بدائرة القسم، وجرى التحفظ على الحفر والأدوات المستخدمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة جرجا بلاغًا بقيام مجموعة من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل [خالٍ من قاطنيه] ملك ورثة "محمد . ا" دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات داهمت وحدة مباحث القسم المنزل المذكور وتم ضبط كل من :- "حسن . م . ا . م" 36 سنة سائق ومقيم دائرة مركز المراغة و"أحمد . ع . ع . ا" 31 سنة عامل ومقيم دائرة مركز المراغة و"صابر . ا . ا . ا" 37 سنة بدون عمل ومقيم دائرة قسم جرجا و"أحمد . ا . ا . ا" 34 سنة ميكانيكي ومقيم دائرة قسم جرجا داخل المنزل.



وبالفحص تبين أن المنزل مكون من طابق واحد [خال من قاطنيه] وتلاحظ وجود حفر بمنتصف المنزل وتم ضبط أدوات الحفر والتحفظ عليها.



وبمواجهة المتهمين اقروا بقيامهم بالحفر والتنقيب بحثا عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.