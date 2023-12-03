التشكيل المتوقع لقمة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

يستعد فريق نابولي لمواجهة إنتر ميلان المقرر لها مساء اليوم الأحد على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الكالتشيو 2023-2024.

موعد مباراة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

تنطلق مباراة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

ستكون مباراة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي منقولة عبر قناة أبوظبي الرياضية الإماراتية المشفرة، حيث أن شبكة قنوات أبوظبي هي المالك الحصري لحقوق بث مباريات بطولة الدوري الايطالي، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معلق مباراة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

وسيتولى المعلق المصري بلال علام، مهمة التعليق على مباراة نابولي وإنتر ميلان، في منافسات مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

ترتيب إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

ويحتل فريق إنتر ميلان حاليا المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس المتصدر، بينما يتواجد نابولي في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

يتأهب نابولى لغسل أحزانه الأوروبية بعد خسارته أمام ريال مدريد برباعية فى المباراة التي جمعتهما الأسبوع الماضي. فيما يبحث إنتر ميلان إلى القفز للصدارة في ترتيب الدوري الإيطالي الذى يتصدره يوفنتوس بفارق نقطة واحدة عن الإنتر.

كان فريق نابولي قد حقق فوزا صعبا على نظيره أتالانتا بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جويس في بيرجامو، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الإيطالي.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام نابولي:

حراسة المرمى: يان سومر

الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي - ستيفان دي فري - ماتيو دارميان

الوسط: فيديريكو دي ماركو - نيكولو باريلا - هاكان كالهاناوجلو - هنريك مخيتاريان - دينزل دومفرايس

الهجوم: ماركوس تورام - لاوتارو مارتينيز

تشكيل نابولي المتوقع أمام إنتر ميلان:

حراسة المرمى: ميريت

خط الدفاع: دي لورينزو، رحماني، ناثان، ماريو روي

خط الوسط: أنجويسا، لوبوتكا، زيلينسكي

خط الهجوم: بوليتانو، راسبادوري، كفارتسخيليا