مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي ، وفي يوم الأحد، يجتمع فريق ليفربول مع فولهام في ملعب "آنفيلد"، ضمن سلسلة المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

يهدف نادي ليفربول، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 28 نقطة، إلى أن يستمر في تحقيق الانتصارات في ميدانه في جميع البطولات خلال هذا الموسم.

في أربع مواجهات سابقة بين ليفربول وفولهام، تمكن كل فريق من تحقيق انتصار واحد على الآخر، مع وجود تعادل في مواجهتين.

يسعى اللاعب الدولي المصري المشهور محمد صلاح لتسجيل هدفه الخامس في مرمى فريق فولهام، الذي يتنافس معه للمرة السابعة.

موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الانجليزي

تنطلق صافرة مباراة ليفربول وفولهام اليوم الأحد في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد فولهام

وتذاع مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الانجليزي عبر قناة beIN sports HD1.

ترتيب ليفربول وفولهام

يحتل فريق ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد أن جمع 28 نقطة، وهو يحتل المركز الثالث خلف فريق مانشستر سيتي الذي جمع 29 نقطة، وخلف المتصدر فريق آرسنال الذي جمع 33 نقطة. بالمقابل، يحتل فريق فولهام المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد أن جمع 15 نقطة.

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محمد صلاح قائد المنتخب الوطني والجناح لفريق ليفربول ينتظر تحطيم أرقام قياسية في مباراة الفريق الحمراء أمام فولهام. وستقام المباراة اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

إذا سجل محمد صلاح هدفًا في مرمى فولهام ، فسيحقق ثلاثة أرقام قياسية جديدة في مسيرته مع ليفربول.

محمد صلاح لاعب ليفربول

في حال تمكن محمد صلاح من تسجيل هدف أمام فولهام، سوف يكون أول لاعب أفريقي يسجل 150 هدفاً في الدوري الإنجليزي.

سوف يكون محمد صلاح أول لاعب غير بريطاني يتجاوز عدد أهدافه مع ليفربول في جميع المسابقات إلى 200 هدف.

بلغ ليفربول الدور التالي في بطولة الدوري الأوروبي بعد أن حقق الفوز هذه الليلة على لاسك لينز بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت في ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي.

أهداف مباراة ليفربول ولاسك لينز

سجل لويس دياز هدفًا لفريق ليفربول في الدقيقة الثانية عشرة، وجاكبو في الدقيقة السادسة عشرة و90+4، ومحمد صلاح في الدقيقة الحادية والخمسين.

ونتيجة لذلك، حقق ليفربول تأهله بشكل رسمي إلى دور الستة عشر في بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج).