بيطري قوص يحصن 2208 رأس ماشية بقنا

صرح الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، ان قسم الوقاية بالإدارة البيطرية قام بتحصين 2208 من رؤوس الماشية من الأبقار والجاموس ضد امراض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع في اطار خطة الادارة للقضاء على الأمراض المعدية والمستوطنة.

واضاف رئيس المركز، ان قسمي الرعاية التناسلية والعلاج تمكنا من مناظرة 93 حالة ضد امراض الباطنة والامراض المُحدة من نسب الاخصاب كالتهاب الضرع والالتهاب الرحمي(التهاب رحمي - التهاب رحمي عفن)، كما ان قسم الارشاد بالإدارة قام بعقد عددا من الندوات التثقفية لصغار المربين حول طرق تغذية الماشية وكيفية تتبع الحالة الصحية لها، هذا فضلا انه تم اعدام تسعة من الكلاب الضالة.

واشار رئيس المركز قدري الشعيني الي انه يتم استخدام سنون إستعمال مرة واحدة لكل رأس، ويقوم بالتحصين فريق عمل مدرب على أعلى مستوى، مع تطبيق إجراءات الأمان الحيوى، للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكدا علي أهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالأمراض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك، كما تقوم الحملات بعمليات الترقيم والتسجيل للحيوانات وكذلك ندوات ارشاديه للمربين باهميه التطعيم وكذلك التأمين علي الحيوانات.

واكد الدكتور قدري علي أن الدولة تبذل جهود حثيثة للاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم اللازم لوقايتها، موجهًا جميع رؤساء الوحدات القروية بضرورة توفير كافة التسهيلات لإنجاح الحملات التي تطلقها الجهات الحكومية و الاهلية لتحصين مواشي المربيين، من خلال الإعلان عن موعدها واماكن تمركزها، ومناشدًا المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين وسرعة الاستجابة للفرق البيطرية والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية.