الشباب والرياضة تختتم الحملة القومية “شارك الكلمة كلمتك”

تحت شعار "شارك.. الكلمة كلمتك"، اختتمت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وبالشراكة مع مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية، فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الفترة من 10 لــ 12 ديسمبر الجاري، وفقًا للجدول الزمني والتوقيت المُعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشارك ضمن فعاليات اللقاءات التثقيفية للحملة القومية بكافة محافظات الجمهورية، عدد كبير من أعضاء مراكز الشباب وبرلمان الشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ وأعضاء أندية التطوع والفتاة وشباب yly وعدد من الكيانات والقيادات الشبابية.

وجاء مجمل الحديث في اللقاءات، أن الانتخابات الرئاسية القادمة أهم استحقاق دستوري، لاختيار رأس السلطة التنفيذية وأن المشاركة الإيجابية في هذا التوقيت بالغ الدقة وهي ضرورة حتمية، وخاصة أن الجمهورية الجديدة تشهد حرية رأى وتعبير، والمشاركة الإيجابية دليل رقى وتحضر وأن الشعوب هي التي تحمل ولاءها وأن الاصطفاف الشعبى وتلاحم القيادة والشعب هما صمام الأمان لحماية الأوطان، والمشاركة الإيجابية في الانتخابات هى أهم سلاح للحفاظ على هذا الوطن مع نشر وتكثيف البرامج التوعوية التي تحث الشباب وتسلط الضوء علي المشاركة السياسية، وزيادة الوعي بأهمية مشاركتهم في الحياة السياسية (الاستحقاق الرئاسي المقبل).

وتخلل اللقاءات، بأن هناك حرصًا شديدًا من الهيئة الوطنية للانتخابات لتيسير إتاحة مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة المختلفة في الاستحقاق الانتخابي، من أجل ممارسة حقوقهم السياسية وتوفير المناخ الملائم لهم للإدلاء بأصواتهم بشكل سهل دون أي صعوبات أو عقبات، وكذلك مع توفي كل السبل لجميع ذوي الهمم لتسهيل الانتخابات عليهم، ومنهم فاقدوا البصر بتوفير ورق برايل للمشاركة الإيجابية في الانتخابات، مع توفير لجان خاصة لهم.

أكد المشاركون في اللقاءات أن مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية في العاشر من ديسمبر الجاري، واجب وطني و قيمة مضافة لقوة مصر الناعمة لاستكمال مسيرة "الجمهورية الجديدة" مشروع مصر الوطنى الذى تأخر لعقود طويلة سواء من محاولات استهداف خارجية أو لأسباب أخرى، فنحن على أعتاب مستقبل جديد لبناء الدولة المصرية، ولا تستطيع أى قوى شر أن تهزم شعب قوامه 105 ملايين مواطن على قلب رجل واحد مصطف حول قيادته.

يأتي ذلك في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني "الإدارة العامة للبرلمان" بهدف نشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتبارها واجب وطني ومسؤولية تقتضيها واجبات المواطنة، وأن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول.