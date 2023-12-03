7500 مفقود نتيجة العدوان الإسرائيلي معظمهم من الأطفال والنساء
أعلن مدير مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، عن 7500 مفقود جراء العدوان الإسرائيلي معظمهم من الأطفال والنساء، وفق روسيا اليوم.
وقال معروف: "7500 مفقود جراء "العدوان الإسرائيلي" معظمهم من الأطفال والنساء".
وأضاف: "يوجد في محافظة غزة وشمال غزة أكثر من 800 ألف شخص والاحتلال يكذب".
وفي اليوم الثاني بعد انتهاء الهدنة التي دامت 7 أيام، وجرى خلالها تبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل، كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها لا سيما في وسط وجنوب قطاع غزة.