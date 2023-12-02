مصر للطيران للخدمات الطبية تنظم ندوة تثقيفية في اليوم العالمي لمرضي السكري

تقوم مستشفى مصر للطيران بتوفير العديد من الخدمات والرعاية الطبية للسادة الزملاء بجميع عيادات المستشفى والمطار والمجمع الإداري، تحت رئاسة الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية.

وفى هذا الإطار نظمت الإدارة العامة للدعاية والإعلام بالشركة القابضة لمصر للطيران ندوة تثـقيفية للتوعية بمرض السكر وطرق الوقاية والعلاج وذلك بالمبني الإداري لمصر للطيران بحضور شركة (أسترازينيكا مصر للصناعات الدوائية) تزامناً مع الإحتفال باليوم العالمي لمرضى السكر بهدف العمل على نشر الوعي والتثـقيف و تقليل الإصابة بمرض السكر.

أدارت الندوة الدكتورة نجلاء الغندور رئيس قسم أمراض الباطنة وحاصلة علي درجة الدكتوراة في أمراض الباطنة والسكر والغدد الصماء حيث أكدت ضرورة إقامة ندوات للتوعية بمرض السكري من أجل التوعية والتثقيف الصحي والمجتمعي.

وجاءت الندوة للتوعية بالمرض وأنواعه ومضاعفاته والعوامل التي تزيد من فرص الإصابة به وطرق الوقاية منه، كما شاركت الدكتورة ميرال مبارك إستشارى التغذية العلاجية والأطفال بمستشفي مصر للطيران بالحديث عن النظام الغذائي الصحي وقواعده الأساسية وكيفية التخطيط الغذائي وأفضل أنواع الرياضة وأنسب الأوقات لممارستها وكيفية الحفاظ علي الوزن وطرق التغذية الصحيحة.

وفي نهاية الندوة تم تقديم خدمة تحليل سكر عشوائي للسادة الزملاء الحضور من جانب شركة أسترازينيكا مصر للصناعات الدوائية بالتعاون مع شركة مصر للطيران للخدمات الطبية.

جدير بالذكر أن تحديد ذلك التاريخ تم من جانب الإتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العالمية إحياءً لذكرى ميلاد فردريك بانتنج الذي شارك تشارلزيست في إكتشاف مادة الانسولين عام 1922، والتى تستخدم فى علاج مرض السكري .