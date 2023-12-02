التعاون يرقص على أوجاع الشباب في الدوري السعودي

استعاد فريق التعاون نغمة الانتصارات في الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعوي، بعد فوزه على الشباب الغارق في وحل النتائج السلبية خلال الموسم الحالي.

حلم استعادة التوازن كان يراود التعاون والشباب قبل المواجهة التي جمعتها على ملعب الأخير، مساء اليوم الاثنين، لا سيما أن الفريقين يعانيان من النتائج المخيبة في الفترة الأخيرة على مستوى منافسات الدوري السعودي.

سكري القصيم حقق مراده من المباراة وترك الشباب يواصل معاناته المستمرة بالتدحرج في مراكز القاع منذ انطلاق الموسم الحالي.

الشباب تراجع إلى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وفي جعبته 16 نقطة من 7 هزائم وأربعة انتصارات والتعادل في مثلهم، بينما استعاد التعاون هويته التي فرضها في الموسم الحالي على الكبار ليزاحم اتحاد جدة في المربع الذهبي إلا أن الأخير حسمها بأفضلية الأهداف، برصيد 28 نقطة لكل منهما.

التعاون لمس نغمة الانتصارات بعدما فقدها في آخر 5 مواجهات قبل لقاء الشباب، بواقع خسارتين وثلاثة تعادلات، إذ كانت مباراة الطائي مطلع شهر أكتوبر الماضي شاهدة على آخر انتصارات سكري القصيم في الدوري السعودي.

بينما كانت خسارة الشباب شاهدة على حلقة جديد مسلسل التخبطات التي تتجلى في نتائجه، حيث ما يحقق انتصار إلا وتلاه انكسار، وتذهب فرحة الفوز بدموع الخسارة، إذ يعود آخر انتصار سجله الليوث مطلع الشهر الماضي أمام اتحاد جدة، وسبقه ولحقه خساراتان أمام أبها والرائد وتعادل في الجولة الماضية مع الأهلي.

ويستقبل التعاون نظيره الفيحاء في الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي والمقررة يوم الجمعة المقبل، في حين يواجه الشباب منافسه الرائد في الجولة ذاته باحثًا عن هويته المفقودة.