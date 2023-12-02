انتعاش البورصة يسمح للحكومة ببيع شركاتها بأسعار مرتفعة وقيم عادلة

عمرو فاروق رئيس مجلس إدارة شركة تايكون القابضة للاستثمارات المالية:

حوار: صلاح الدين عبدالله

المتسلق الجيد يركز على أهدافه، ولا ينظر إلى الأسفل، وكذلك المغامر الجرىء يحقق أفضل النتائج، فأكبر مغامرة أن تسطر المسيرة التى تحلم بها.. اعلم أن امتلاك رؤية واضحة لما تريد تحقيقه أمر ضرورى لتحول أحلامك إلى حقيقة.. تابع الأشياء التى تحب القيام بها حتى لا يستطيع الناس رفع أعينهم عنك.. وهكذا محدثى يملك إرادته بنفسه، ويسعى إلى ما يريد بكل ثبات وعزم.

انظر لمن سبقوك إلى النجاح فهم أيضاً تعثروا، ولكن طموحهم وإرادتهم هى التي ساعدتهم للوقوف مرة ثانية لأجل الوصول، فلا يمكنك أن تنجز حقا إلا فى شىء تؤمن به، وعلى هذا الحال كان مشوار الرجل منذ الصبا.

عمرو فاروق رئيس مجلس إدارة شركة تايكون القابضة للاستثمارات المالية.. الأكثر متعة فى فلسفته أن تفعل ما يعتقدون أنك لن تفعله أبداً، يقيس نجاحه بمدى ما وصل إليه عن جهد، يسعى دائماً إلى أن يكون مختلفاً، وهو سر قوته، الأمل فى قاموسه يخلق الكفاح، والمغامرة فى منهجه لا غنى عنها.

بتفاصيلها الساحرة واللون المبهج الذى يغلب عليها نمط حداثى يعتمد عليه تصميمها، سور الحديقة مزيج من أشجار الزينة، والنباتات العطرية، الأرض عشبية، حشائش خضراء، تتخللها ممرات من الأحجار الموضوعة بخطوط مستقيمة، الألوان تتناغم مع الأشجار، والحشائش.. عند المدخل الرئيسى تصميم هندسى أكثر تناسقا، مجموعة من اللوحات والرسومات تحكى جزءاً من التراث الشعبى، أنتيكات، وفازات بالممرات، تناسق بين اللون البيج، والأثاث.

الهدوء أكثر ما يضفى للمكان طاقة إيجابية، غرفة مكتبه تضم مقتنيات تاريخية، النظام والالتزام أهم ما يسيطر على جميع الأركان، الكتب التاريخية والسياسية تستحوذ على المكتبة، قصاصات ورقية، تسطر محطات مهمة من مسيرته بدأ افتتاحيتها بشكر كل من صنع شخصيته على مدار رحلته العملية والشخصية.

هادئ، ومنظم فى تفكيره، يحلل المشهد برؤية أكثر واقعية، عميق فى طرح وجهة نظره، حماسى، ويفسر وفقا للأرقام، وهذا سر تميزه، فى تحليله للمشهد الاقتصادى ترتسم على ملامحه علامات القلق، بسبب ضبابية المشهد، وبسبب أيضاً الأزمات التى يعانيها، ولا يزال الاقتصاد منذ جائحة كورونا، وامتدت مع التضخم، والحرب الروسية الأوكرانية، ثم ارتباك الأوضاع بالمنطقة، وكان لكل هذه المتغيرات تداعياتها السلبية على السوق المحلى، وكذلك أيضاً المعاناة الكبرى داخليا، بسبب نقص العملة الأجنبية، وندرة الإنتاج المحلى الذى من شأنه دعم الاقتصاد، وتخفيف معدلات الاستيراد الذى يستنزف العملة الصعبة، ورغم كل ذلك لا يزال الاقتصاد يشهد تماسكاً.

التميز سر قائم على النظام، وهو ما يحظى به الرجل.. منظم، ومرتب فى أفكاره، لذلك تجده يبنى علاجه للأزمات الاقتصادية على سرعة التعامل مع البيروقراطية، التى تضر بشكل كبير الاقتصاد، نتيجة العراقيل التى تواجه المستثمر سواء الأجنبى أو المحلى عند الاتجاه فى ضخ أموال بالسوق المحلى.

< إذن.. كيف ترى التعامل الأفضل مع الأزمات التى تواجه الاقتصاد؟

- بثقة ووضوح يرد قائلاً إن: «السوق المحلى فى حاجة إلى رقابة شديدة، وبسبب غياب هذه الرقابة، فالأمر بات أكثر ضرراً، ورغم محاولات الحكومة فى ظل الأزمات التى يتعرض لها السوق، الاتجاه إلى تطبيق تسعيرة جبرية على السلع، فإن ذلك سوف يزيد من الأمر سوءاً، حيث تتضاعف الأسعار، وتختفى ولن تتراجع».. واستشهد فى هذا الصدد بما حدث فى السابق، وتجربة ارتفاع الأسعار بقطاع الأدوية، مما دفع التجار إلى سحب كميات كبيرة من العبوات الطبية، ورفع أسعارها، وبالتالى فإن التسعيرة الجبرية تضر بالاقتصاد والمستهلك، وسبق أن فشلت فى السنوات الماضية، بالإضافة إلى استمرار معدلات التضخم فى الارتفاع، وبصورة أكبر.

فى كل مرة تفعل شيئاً مختلفاً، فأنت تودع المسافة بين أن تكون شخصاً عادياً وعبقرياً، ونفس المشهد قدمه البنك المركزى، حيث انتهج سياسة احترافية لمحاولة تحقيق الاستقرار، عبر أدواته ومنتجاته المتاحة، خلال رفع معدلات سعر الفائدة، بهدف سحب السيولة من السوق، مما يسهم فى ضبط معدلات التضخم، وإتاحة الفرصة أيضاً للاستثمارات الأجنبية، للعودة مرة أخرى بالاستثمار فى السوق المحلى، فى ظل العوائد المرتفعة، مما يسهم بتوفير عملة صعبة، تساعد فى تحسن حال الاقتصاد، وهو ما دفع أيضاً الحكومة فى الاجتماعات الأخيرة إلى الإبقاء على سعر الفائدة، للعمل على تنشيط الاقتصاد.

لا يزال الاقتراض الخارجى، ووصوله إلى أرقام كبيرة للغاية، يمثل جدلاً، وقلقاً بين المراقبين، والخبراء، إلا أن محدثى له رؤية خاصة فى هذا الصدد تبنى على أن الاقتراض الخارجى يكون مفيداً للسوق المحلى، حال توجيه هذه الأموال للمشروعات الإنتاجية التى تحقق وتدر عوائد، بحيث تكون قادرة على سد قيمة أقساط القرض، مثل العديد من المشروعات التى حققت فى الفترات الأخيرة عوائد أفادت الاقتصاد.

واضح لأبعد الحدود، وهو سر قوته، حينما يتحدث عن ملف السياسة المالية، واعتمادها على منظومة الضرائب، فى الإيرادات.. يقول إن «اقتصادات العالم تُبنى على الضرائب، لكن فى مقابل هذه الضرائب، تعمل الحكومة على توفير خدمات متكاملة يستفيد منها الجميع، بالإضافة إلى حرص الحكومة على التوسع فى الشمول المالى، من أجل الوصول إلى نسبة أكبر للاقتصاد غير الرسمى، وضمه للمنظومة الرسمية، لكن على الحكومة العمل على تقديم المزيد من المحفزات المختلفة، سواء الإعفاءات الضريبية، أو مساعدة أصحاب هذا القطاع على الترويج، والتسويق لمنتجاتهم، بما يعمل على تشجيع هذا الاقتصاد.

< إذن ما تقييمك لملف الاستثمار الأجنبى المباشر.. ولماذا لم يحقق طفرة فى السنوات القليلة الماضية؟

- بمنطق الطموح هو الدافع الذى يدفع للتحسين يجيبنى قائلاً إن ملف الاستثمار يتطلب المزيد من العمل لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، عبر توفير كل ما يتعلق بملفات الاستثمار الأجنبى، من خلال توفير محفزات تتعلق بالتشريعات والقوانين، وإنهاء النزاعات، مع القضاء على البيروقراطية، والالتزام ببنود التعاقدات، ويكون ذلك من خلال الاعتماد على تحقيق ميزة تنافسية فى الاستثمارات، بما يدفع المستثمرين الأجانب إلى ضخ استثماراتهم بالسوق المحلى، مع ضرورة التركيز على التوسع فى الاستثمارات الخاصة بالاقتصاد الأخضر الذى شهدت مصر فيه تطورا كبيرا، وكذلك دعم القطاع الخاص الأجنبى والمحلى لمساعدته على النمو، والقيام بدورة كاملة فى تحقيق النمو، والتنمية المستدامة، والتوسع فى استثماراته، بمزيد من المساندة.

إذا لم تكن مرناً، لن تستطيع الوصول لحلول لما تواجهه من مشاكل، وهذا ما اتخذته الحكومة -بحسب تحليله- عندما قامت بتعديل استراتيجيتها من الطرح العام إلى الطرح لمستثمر استراتيجى، وذلك بحثاً عن العملة الصعبة، وهو أمر إيجابى للأسهم، حيث سوف تسهم هذه القفزات فى إتاحة الفرصة أمام الحكومة ببيع شركاتها بأسعار عادلة، بالإضافة إلى أن الطروحات الكبرى مثل اكتتاب العاصمة الإدارية سيعمل على استقطاب استثمارات جديدة وشرائح متنوعة من المستثمرين، وسيسهم أيضاً فى تحقيق نشاط للقطاع العقارى.

< هل نجح التكامل بين الرقابة المالية والبورصة فى تحقيق الاستقرار للسوق؟

- بدت ملامحه أكثر هدوءا وثقة قبل أن يجيبنى قائلا إن: «الرقابة المالية نجحت بتكاملها مع البورصة في خلق بيئة أكثر هدوءا، حيث استطاعت الرقابة المالية التعامل بصورة أكثر إيجابية، ومرونة، بما لا يسبب خللا بالسوق، وبما يحافظ أيضاً على أموال المستثمرين، وحماية حقوقهم، مما ساهم فى إقبال الأموال الأجنبية والمحلية، وضخ أموال بالسوق».

سر النجاح يتحدد من خلال تنظيم وقتك والتزامك بما تخطط له، لذلك كانت نجاحات الرجل المتتالية التى استطاع من خلالها أن يكوّن كيانا ومؤسسة مالية عملاقة، بفضل خبرته وتجاربه التى منحته ثقلاً كبيراً، مع مجلس إدارة الشركة، ليتعامل باحترافية وقت الأزمات، والرواج، ليستكمل ذلك برؤية دقيقة، دفعته أن تكون الشركة ضمن أكبر شركات السوق خاصة العشر الكبار فى تداولات الأفراد، ويسعى إلى تعزيز ريادة الشركة عبر 4 مستهدفات تقوم على خطة تسويقية كبيرة، لاستقطاب مستثمرين عرب، وأجانب، وكذلك استهداف شرائح جديدة من المستثمرين الأفراد الذين ليس لهم دراية بالاستثمار فى سوق المال، وتأكيد الحفاظ على كون الشركة فى صدارة قائمة الشركات، مع العمل على تطبيق أحدث وسائل التكنولوجيا، لخدمة المستثمرين، وعملاء الشركة.

كل تعثر يجعلك تقف من جديد، وكل تجربة قاسية تخلف لك تذكارا من الحكمة، تزودك بالثبات والإرادة والعزيمة، ليظل الرجل محافظا على نجاحاته المتتالية، ويكون شغله الشاغل تعزيز ريادة الشركة فى السوق.. فهل ينجح فى تحقيق ذلك؟