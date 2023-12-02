المنتجات المصنعة محلياً تسهم فى قفزة أرباح «إم بى للهندسة»

40% نمواً فى الإيرادات

أرجع الدكتور أحمد بهاء الدين أحمد على شلبى، العضو المنتدب لشركة «إم بى للهندسة» نمو نتائج الأعمال المجمعة عن التسعة أشهر المنتهية فى 30 سبتمبر 2023 إلى التنوع فى القنوات البيعية والقطاعية لمجموعه شركات «إم بى للهندسة» التى أسهمت بشكل مباشر فى إيجابية نتائج الأعمال.

أعلنت الشركة الرائدة فى مجال صناعة وتجميع وتوزيع المنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض، مؤخرا نتائج الأعمال المجمعة عن 9 أشهر، وحققت نموا فى الإيرادات بمقدار 40% ونمو بنسبة 470% لإجمالى الدخل الشامل من نفس الفترة من العام السابق عليه، وسجلت صافى ربح بلغ نحو 24.04 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 2.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.

كما أرجع هذا النمو إلى المنتجات المصنعة محليا، ومساهمتها بنسبة كبيرة فى هوامش الربحية، واتسمت بالإيجابية العالية مقارنة بنتائج الأنشطة والقطاعات الاخرى المعتمدة بشكل مباشر بعمليات الاستيراد والعوائق فى تدبير العملة الاجنبية داخل السوق المصرى منذ الربع الأول من العام الماضى.. قال «بهاء الدين» إن التوسعات الاستثمارية الدائمة للقطاع الصناعى الهادفة إلى دعم المستجدات التكنولوجية والتطبيقية للعمليات التصنيعية لمواكبة التطور التكنولوجى القائم فى الأسواق كان لها دور أيضا فى النمو، بالإضافة إلى زيادة الطاقات الإنتاجية ودعم الفاعلية والتنوع بمحفظة المنتجات المصنعة محليا بما لهم من إسهام دائم فى نمو حجم المنتجات المصنعة وأثرها على نمو الإيرادات وتحسن هوامش الربحية.

وأضاف أن خطة الشركة الاستراتيجية متضمنة أيضا أهدافاً طموحة أخرى فى القطاع الخدمى خاصة شركة شاحن التابعة لشركة «إم بى للهندسة» بأنشطتها المتكاملة، وأهمها العمل على بناء بنية تحتية متكاملة للشبكة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات الداعمة لهذه الشبكة، ويأتى ذلك ضمن توجه الدولة نحو تعزيز قطاع السيارات الكهربائية بصناعتها المتكاملة.