توافد حشود المصريين بالخارج على السفارات والقنصليات للتصويت فى الانتخابات

المصريون حولوا الانتخابات لاحتفال وطنى.. والدول العربية اكتسحت بنسب مشاركة بلغت ٧٥٪

شهدت الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج فى الدول العربية لليوم الثانى على التوالى إقبالاً كثيفاً من المصريين بالخارج، فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية بالخارج.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها فى التاسعة صباحاً بتوقيت كل دولة، وسط إقبال كبير من المصريين بالخارج من مختلف الفئات والأعمار.

ويتواصل تصويت المصريين بالخارج فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية بـ١٣٧ مقرًا فى ١٢١دولة، وأغلقت صناديق الاقتراع فى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية فى موعدها المقرر فى تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت كل دولة.

وشهدت مقار اللجان مشاركة كثيفة من المصريين بالخارج، وإقبالاً كبيراً من الناخبين مثلما كان فى اليوم الأول.

السعودية

شهدت المملكة العربية السعودية إقبالاً كبيراً لم يسبق له مثيل، من الجالية المصرية بالسعودية، فهى الجالية المصرية الأكبر فى العالم، حيث يقدر عدد المصريين فى السعودية لنحو 2.5 مليون مصرى، واحتشد المصريون فى طوابير خارج مقر السفارات، حيث بدأ الناخبون منذ الصباح الباكر، فى التوافد للإدلاء بأصواتهم، وحرصوا على توزيع الأعلام المصرية على أبواب السفارات وترديد الهتافات الداعمة للوطن، وأكد المصريون بالخارج على أهمية التصويت والمشاركة الإيجابية، وأن مصر تحتاج صوتك، وشددوا على أن الديمقراطية هى الممارسة الحقيقية، مرددين هتافات تحيا مصر، وكانت الأولوية فى الدخول لمقار اللجان لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتوافد الناخبون المصريون قبل بداية عمليات الاقتراع مبكراً على اللجان الانتخابية الموجودة فى الرياض وجدة، وحرص الكثيرون على اصطحاب الأطفال معهم لتنمية روح الانتماء لديهم، من أماكن تبعد عن مقر السفارة بمسافة تبعد أكثر من ٤٠٠ كيلو متر، مما يؤكد على مدى حبهم وانتمائهم للوطن، وحرص المصريون فى السعودية على توفير ١٣ أتوبيساً لنقل الناخبين للتصويت فى لجان الاقتراع وإعادتهم لمنازلهم.

الكويت

شهدت الكويت أجواء احتفالية بالزغاريد والأعلام وترديد الأغانى الوطنية، وحول المصريون فى الكويت اليوم الثانى من الانتخابات لعرس وطنى، وامتدت طوابير الناخبين الذين قدروا بالمئات، عشرات الأمتار أمام السفارة المصرية، وتعد الكويت ثانى أكبر الجاليات المصرية فى الدول العربية، والتى كانت لها مشاركة جيدة فى الاستحقاقات الانتخابية الماضية، وظهرت مشاركة السيدات بكثافة، الأمر الذى يدل على وعى المرأة بمسئوليتها تجاه وطنها، بشكل إيجابى لتحديد ملامح وصورة مصر الفترة المقبلة، وحضر عشرات المتطوعين أمام السفارة لتنظيم طوابير الناخبين، ومساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للوصول إلى لجنة الاقتراع.

وضرب المصريون فى الخارج أروع الأمثلة على حب الوطن.

الإمارات

تواصلت عمليات التصويت فى دولة الإمارات، وتوافد المصريون على القنصلية المصرية فى مدينة دبى، للمشاركة فى الاستحقاق الدستورى، حيث تم توفير كافة التسهيلات اللازمة للمصريين هناك للإدلاء بأصواتهم.

المغرب

فتحت السفارة المصرية بالعاصمة المغربية الرباط أبوابها لأعضاء الجالية لممارسة حقهم الدستورى مقدمة كافة التسهيلات اللازمة لتسهيل عملية الاقتراع، ودعا أحمد رضوان رئيس الجالية المصرية فى المغرب، أبناء الجالية المصرية للنزول والتعبير عن رأيهم بحرية لاختيار من يمثلهم، مؤكداً أن صوت المصرى أمانة يجب أن يعطيه لمن يستحق.

لبنان

واصل عدد من أبناء الجالية المصرية فى دولة لبنان، الإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية للمصريين فى الخارج ورغم انخفاض أعداد المصريين العاملين فى لبنان لأكثر من النصف، نتيجة الأوضاع الأمنية والاقتصادية هناك، إلا أن الجالية المصرية فى لبنان كانت أكثر حرصاً على المشاركة فى هذا العرس الوطنى.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد يعقوب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع لبنان، أن المصريين فى لبنان شاركوا بكثافة فى هذا الاحتفال الوطنى، كما حرص الناخبون على ترديد الأغانى الوطنية، وتوزيع الأعلام أمام السفارة، وتم توفير وسائل انتقال لمقار اللجان، حيث تتواجد لجنة واحدة للانتخاب فى بيروت، وسنبذل جهدنا فى الخروج بمظهر يليق بالوطن.

تونس

أشاد أبناء الجالية المصرية فى تونس بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية، والتنظيم الجيد والتعاون من قبل السفارات والقنصليات لتيسير عمليات التصويت، وحرص المصريون بالخارج على اصطحاب الأطفال لمقار اللجان منذ الصباح الباكر، واصطحبت العديد من العائلات المصرية أطفالها داخل مقار اللجان الانتخابية فى مختلف الدول، للمشاركة فى العرس الانتخابى الديمقراطى لتنمية روح الانتماء والحماس لديهم، وتدريبهم على ممارسة حقوقهم، وتأدية واجبهم تجاه وطنهم.

سلطة عمان

ومن مدينة صلالة بعمان توجه عدد كبير من المصريين لمقار اللجان الانتخابية قاطعين مسافة تصل إلى ١٠ساعات، للإدلاء بأصواتهم، مصطحبين أطفالهم من مختلف الأعمار، فى جو احتفالى ملىء بالحب والبهجة، وأكدوا على ضرورة تواجد الصغار لأنهم شباب المستقبل، وحتى يتمكنوا من مشاركة الآباء فى الكرنفالات الوطنية، مما يعمق فكر الانتماء فى نفوسهم والارتباط بالوطن، ويدربهم على المشاركة السياسية منذ صغرهم.

وأكد المهندس إسماعيل أحمد على رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج سعادته بتلك المشاركات التى أبهرت العالم، فى أجواء احتفالية، وقال: شارك المصريون بالخارج فى الانتخابات الرئاسية بكثافة لم يسبق لها مثيل فى التاريخ، فقد أشعل المصريون أفراحاً فى كل دول العالم، وسبق أن توقعنا تلك المشاركة لوجود وعى كبير لدى الجميع.

وأضاف قائلاً: السعودية والكويت والإمارات والأردن ولبنان من أكثر الدول فى نسب المشاركة، كما تم رصد مشاركات كثيفة فى ألمانيا وفرنسا والنمسا، وتوقع المهندس إسماعيل أن يزداد الإقبال، خاصه فى المساء، بعد الانتهاء من الأعمال، وأكد على أن الدول العربية اكتسحت بنسب مشاركات وصلت لأكثر من ٧٥٪، وذلك يعود للوعى لدى المصريين بالخارج ومشاهدتهم لما تم على أرض مصر من إنجازات، فضلا عن السياسة الحكيمة التى اتبعت فى الآونة الأخيرة، وعدم الالتفات إلى أى ضغوط خارجية، مما جعل المصريين بالخارج رافعين قدر مصر التى أصبحت حديث العالم، فضلاً عن شعورهم بأهمية الاستحقاق الدستورى الذى حصلوا عليه بعد ثورة ٣٠ يونيو.