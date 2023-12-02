الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة يشارك في المعرض الدولي لصناعة الزجاج



يشارك الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة برئاسة الدكتور أشرف عبد العزيز الأمين العام للأتحاد العربي ورئيس لجنة التنسيق والتعاون بملتقي الإتحادات العربية النوعية بجامعة الدول العربي هذا العام بالمعرض الدولي لصناعة الزجاج وعلاقة هذه الصناعة بأهداف التنمية المستدامه.

يقام المعرض في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر في الفترة التى تبدأ من يوم الخميس 7 ديسمبر حتى يوم الأحد 10 ديسمبر 2023.

ومن المقرر أن يعرض الأتحاد الأنشطة والفعاليات والجهات التى تعاون معها الأتحاد في العام الحالي 2023 وخلال الأعوام السابقة.



وقد أوضح الدكتور أشرف عبد العزيز بإنه سوف يقوم بإفتتاح الجناح الخاص بالأتحاد بمشاركة كل من المستشار نادر جعفر رئيس الإتحاد الدكتورة دعد فؤاد نائب رئيس الإتحاد مهندس محمد سليمان اليماني رئيس المجلس العربى للطاقة المستدامة ورئيس شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين المصرية والمتحدث الرسمي الأسبق لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة دكتور نور شفيق الجندي أستاذ علوم البيئة بمعهد بحوث البترول ومستشار وزير البيئة السابق وعضو الهيئة العلمية العليا للإتحاد والدكتورة صفاء أحمد مختار رئيس قطاع الشئون الفنية للأمانة العامة للإتحاد.