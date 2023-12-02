إيمان كريم عن الإنتخابات الرئاسية: الأماكن المخصصة لعملية الإقتراع مهيأة لإستقبال ذوي الإعاقة

ثمنت د. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، الجهود المبذولة من الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما يتعلق بتصويت المصريين في الخارج من ذوي الإعاقة في الإنتخابات الرئاسية 2024 والجاري الاقتراع فيها من يوم 1 وحتى 3 ديسمبر الجاري.

غرفة عمليات القومي للإعاقة تتابع تصويت المصريين بالخارج من ذوي الإعاقة

وأكدت المشرف العام على المجلس،، أن غرفة عمليات المجلس القومي لذوي الإعاقة، لمتابعة سير تصويت المصريين في الخارج رصدت عدد من المؤشرات الإيجابية داخل اللجان في السفارات والقنصليات على مستوى دول العالم منها توفر الكراسي المتحركة للتسهيل على ذوي الإعاقة الحركية التصويت في الانتخابات.

تصويت المصريين بالخارج من ذوي الإعاقة

كذلك مساعدة الهيئات القنصلية بالخارج لذوي الاعاقة لتسهيل عملية الاقتراع عليهم هذا بجانب رصد غرفة العمليات بالمجلس أن جميع لجان الانتخاب بالسفارات والقنصليات تقريبا بالدور الأرضي.

وأشارت د. إيمان كريم إلى أن غرفة العمليات رصدت خلال متابعتها لليوم الأول من العملية الانتخابية لتصويت المصريين بالخارج في الإنتخابات الرئاسية 2024 أن جميع الصالات والأماكن المخصصة لعملية الاقتراع مهيأة ومتاحة لاستقبال ذوي الإعاقة سواء كانوا على كراسي متحركة او أصحاب الإعاقات السمعية والبصرية، هذا بجانب وجود عدد من المتطوعين لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة لإنهاء عملية اقتراعهم .

تصويت المصريين بالخارج من ذوي الإعاقة

وقالت المشرف العام على المجلس، أن غرفة العمليات خلال متابعتها لفتت النظر إلى وجود بعض اللجان يرتفع فيها صندوق الاقتراع عن القدر الذي يستطيع فيه مستخدمي الكراسي المتحركة الوصول إليه باستقلالية وهو ما شهدته إحدى لجان باريس وقام أعضاء الهيئات القنصلية في هذه اللجنة بمساعدة الاشخاص ذوي الاعاقة فيها على إنهاء اقتراعهم.

وأكدت د. إيمان كريم، أن غرفة عمليات المجلس القومي لذوي الإعاقة تعمل على مدار الساعة في متابعتها للعملية الانتخابية لتصويت المصريين في الخارج خاصة تصويت ذوي الإعاقة، كذلك استمرار حملات المجلس التوعوية والتثقيفية ضمن مبادرة "صوتك حقك " لحث ذوي الإعاقة وذويهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، ضمن شعار "لا أحد يتخلف عن الركب" خاصًة بعد الإجراءات والتسهيلات المتعلقة بإتاحة المشاركة من أجل انتخابات ميسرة ومهيأة.

تصويت المصريين بالخارج من ذوي الإعاقة

إيمان كريم عن إجراءات تصويت ذوي الإعاقة في الإنتخابات الرئاسية 2024 بالخارج: مُيسرة ودامجة

وكانت د. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، قد أشادت بنجاح عملية تصويت ذوي الإعاقة في لجان تصويت المصريين بالخارج في الإنتخابات الرئاسية 2024، مشيرة إلى أنها كانت ميسرة ودامجة.

وصرحت النشرف العام على المجلس بأن مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024 هذه المرة تؤكد أنه لا أحد يتخلف عن الركب، وهو ما حدث من تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومى لذوي الإعاقة من خلال بروتوكول التعاون الثلاثي فيما بينهم مع وزارة التضامن الاجتماعي والذي بموجبه تم وضع عدد من الإجراءات والتيسيرات على ذوي الإعاقة لتسهيل عملية اقتراعهم ومشاركتهم الفعالة والميسرة في العملية الانتخابية.

تصويت المصريين بالخارج من ذوي الإعاقة

وتشهد لجان التصويت بالخارج ولأول مرة اقتراع ذوي الإعاقة البصرية في الإنتخابات من خلال ورقة تصويت بطريقة برايل، هذا بخلاف الإجراءات التوعوية والإرشادية للأشخاص أصحاب الإعاقات السمعية من خلال النموذج الارشادي المصور بلغة الإشارة لآلية عملية الاقتراع، ومن ناحية أخرى توفير الاتاحة اللازمة لأصحاب الإعاقات الحركية لتسهيل عملية الإدلاء بأصواتهم .

د. إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة

كما أكدت د. إيمان كريم أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت انطلاق حملات توعوية مكثفة في الداخل والخارج بأهمية وقيمة المشاركة الإيجابية لذوي الإعاقة في الإنتخابات الرئاسية 2024 وبناء مستقبل بلدهم من خلال مبادرة المجلس التي حملت عنوان "صوتك حقك"، خاصًة وأن مشاركتهم الإيجابية أو الإدلاء بأصواتهم يساهم في استمرار خطط التنمية التي شهدتها الجمهورية الجمهورية، ويستكمل مسيرة بناء البيئة التشريعية والقانونية والخدمية والتوعوية لذوي الإعاقة والتي بدأت منذ 10 سنوات، وبات الأشخاص ذوي الإعاقة يحصدون نتائجها على كافة المستويات.