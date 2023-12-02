إيقاف أعمال بناء مخالف بقرية أولاد عمرو بقنا

نجحت الوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو بقنا، برئاسة كريم قاسم سكرتير القرية، اليوم السبت، من تنفيذ إيقاف أعمال على أرض أملاك خاصة زراعة بمساحة ١ قيراط و ١٢ سهم عبارة عن فك أخشاب سملات.

وأكد العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكل حالات التعدي على الأراضي الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكل أشكال التعدي على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.