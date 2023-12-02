إزالة فورية لحالتى تعد بقرية أولاد عمرو بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو بقنا، برئاسة كريم قاسم سكرتير القرية، من تنفيذ عدد ٢ حالة إزالة بمساحة ١ قيراط حالة تعدى على أرض أملاك خاصة زراعة عبارة عن حفر قواعد وأساس خرساني بناحية أولاد سمك - النوافلة .

وأكد العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضى الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضى الزراعية وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.