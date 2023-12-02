بلقيس فتحي بفستان ملكي تحتفل بالعيد الوطني للإمارات

خضعت النجمة بلقيس فتحي لجلسة تصوير جديدة وشاركت متابعيها بعض صورها عبر الإنستجرام لتكن دائما التواصل معهم.

وبدت بلقيس فتحي بإطلالة ساحرة، مفعمة بالأناقة والأنوثة في آن واحد، من اختيار خبير الموضة سيدريك حدّاد، حيث ارتدت فستانا طويلا مجسما، صمم من قماش ناعم باللون الأبيض اتسم بكاب طويل باللون الأسود وعكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

بلقيس فتحي

وعلقت على الصور، قائلة: "كل عام وداري وغلاي ومرباي الإمارات بالف خير بمناسبة عيدنا الوطني ال 52 انتظروا صور وفيديوهات هالحفل في اتحاد أرينا اللي كان الليلة يشع فخرا ونورا في سماء ابوظبي الغالية".

أما من الناحية الجمالية، فضلت لم خصلات شعرها للوراء كعكه ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

بلقيس فتحي

بلقيس من مواليد 20 أكتوبر 1984؛ مغنية يمنية - إماراتية، وهي إبنة المغني اليمني أحمد فتحي.

بلقيس فتحي

عن حياتها

حياتها الفنية

بدأت تحب الغناء منذ طفولتها فكانت تعزف على الآلات الموسيقية منذ أن كانت بسن صغيرة، اكتشف موهبتها والداها اللذان قاما بتشجيعها على ممارسة العمل الغنائي خصوصا والدها الذي شجعها منذ هذا السن، كانت أول خطوة لها وهي لا تتجاوز سن السادسة عشرة عندما شاركت بعمل لإذاعة أبوظبي ومن هنا انطلقت بالمجال الفني كما أنها في عام 2004 شاركت مع والدها بإنجاز عدد من الأغاني المنفردة منها «والله ما طلبوا ببابك» و«يا مسلمين شاموت أنا وشاهلك» لكنها لم تواصل بالغناء بعد ذلك بسبب انشغالها بالدراسة وبعد تخرجها من إحدى التخصصات العلمية عادت مجددًا بطرحها أغنية منفردة أخرى بعنوان «مسألة سهلة» الذي قامت بتصويرها كفيديو كليب، إلا إن نجاحها ظهر بعدما انضمت إلى قائمة فناني شركة روتانا الذي طرحت خلالها العديد من الأغاني والألبومات الغنائية أغلبها حققت نجاحًا ومتابعة كبيرة استفدت من نجاحها تحقيق الشهرة في الوطن العربي حتى حصولها على لقب أفضل مغنية في الشرق الأوسط عام 2015.

بلقيس فتحي

دراستها

درست إستراتيجيات التسويق في جامعة أبوظبي.

حياتها الأسرية

عقد قرانها على لاعب كرة القدم السعودي نايف هزازي في أكتوبر 2012، إلا إن ارتباطهما لم يدُمْ طويلا حيث فسخت خطوبتهما في فبراير 2013، وفي مايو 2016 عقد قرانها على رجل الأعمال السعودي «سلطان بن عبد اللطيف» وتم زفافهم في 29 ديسمبر من العام ذاته، وفي 12 مايو 2018 وضعت ابنهما الأول «تركي».، في أبريل 2021 أعلنت أنفصالهما ورفعها ضده قضية خلع.