تعليم نجع حمادي: حظر استخدام الكتب الخارجية أو الترويج لها في المدارس

تابع الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال محافظة قنا، يرافقه عنتر حسن عبد اللاه مدير المتابعة وتقويم الأداء، ومحمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وأحمد عبد الناصر أبو الدهب مسؤول أمن الإدارة، انتظام الدراسة بمدرسة ناصر الابتدائية بالشاورية، ومدي جاهزية المدرسة لانتخابات الرئاسة المزمع انطلاقها داخليا في الفترة من 10 حتي 12 ديسمبر الجاري، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وتفقد مدير عام الإدارة ومرافقوه، الفصول الدراسية ، و حجرات الأنشطة، ومعامل الحاسب الآلي، والعلوم، وقاعات رياض الأطفال، واطلع علي السجلات المدرسية وخاصة سجل 5 سلوك، وسجلات تحضير المعلمين والمعلمات.

وشدد وزيري، على الاهتمام بالنظافة العامة للمباني المدرسية، وحظر استخدام الكتب الخارجية أو الترويج لأي مقررات دراسية او كتب او مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة داخل المدارس، ومنع مندوبي المبيعات والدعاية وغيرهم من دخول المدارس او عرض أي هدايا او غير ذلك على العاملين بالمدارس، مشددا علي استغلال جميع الحجرات والفصول الدراسية الاستغلال الأمثل، وتهذيب الأشجار بحديقة المدرسة، ونشر ثقافة الوعي البيئي والصحي لدي تلاميذ المدرسة، والالتزام بتوزيع التغذية المدرسية في المواعيد الرسمية والمحددة سلفا.

وأكد مدير عام الإدارة، ضرورة الاستعداد التام بالمدرسة للانتخابات الرئاسية المقبلة، كونها مقرا انتخابيا، وتجهيزها ابكل مايلزم من احتياجات تضمن توفير الراحة لمسؤولي اللجنة الانتخابية، و الناخبين، مؤكدا علي ضرورة النزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.