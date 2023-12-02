محافظ بني سويف يُكرم مدير عام الري بعد ترقيته إلى وكيل وزارة بالفيوم

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المهندس محمد إبراهيم عبد الجواد _مدير عام الري بالمحافظة - والذي تمت ترقيته إلى وكيل وزارة الري بمحافظة الفيوم وتكليف المهندس عوض الله عويس للعمل كمدير عام للري بالمحافظة.

حيث أهداه المحافظ درع المحافظة تقديراً لجهده وتفانيه وإخلاصه خلال الفترة التي قضاها مديراً عاماً للري بمحافظة بني سويف والتي شهدت الكثير من المهام التي تتطلب المزيد من الجهد والعمل، كالمشروع القومي لتطبين وتأهيل الترع والمجاري المائية، وكذا الجهود في ملفات إزالة التعديات على الأراضي التابعة لحرم الري والنيل، علاوة على ملف تطهير الترع وحل مشكلات المزارعين في جانب مناوبات الري وتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية وغيرها.

من جهته أعرب "عبدالجواد" عن شكره وتقديره الكبير لمحافظ بني سويف مؤكداً أنه تعلم منه المثابرة على العمل والتفكير خارج الصندوق والتركيز على العمل الميداني مؤكدًا على أن المحافظ لم يدخر جهداً في دعم المديرية والتواصل مع وزير الموارد المائية والري، في كل المعوقات والتحديات التي قد تطرأ على منظومة العمل.