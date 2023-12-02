كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا دون تقطيع

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا دون تقطيع ، ويستعد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، السبت، لمواجهة يانج أفريكانز التنزانى فى دار السلام، بالجولة الثانية لدور المجموعات بـ دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الاهلى ويانج أفريكانز بدوري ابطال افريقيا

يستعد الأهلى لمواجهة يانج أفريكانز التنزانى فى السادسة مساء اليوم، السبت، على ملعب بين يامين مكابا بدار السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

مجموعة الاهلى في بطولة دورى أبطال أفريقيا

ويقع فريق الاهلى في المجموعة الرابعة من عمر دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز الجنوب أفريقى وميدياما الغانى.

مشوار الاهلى فى دوري ابطال افريقيا

افتتح الاهلى مشواره بالنسخة الحالية لـ دوري ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الاثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام.

الأهلى أكثر الأندية تحقيقا للبطولة

ويأمل الأهلي، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، فى تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

نتائج الأهلي مع شباب بلوزداد ويانج أفريكانز

وسبق للأهلي اللعب مع شباب بلوزداد ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا، بينما واجه ميدياما مرة واحدة وهى المباراة الاخيرة بين الفريقين.

لعب الأهلي مع شباب بلوزداد مباراتين في دوري المجموعات من نسخة البطولة عام 2001، فاز الأهلي بالقاهرة 1- صفر، أحرزه حسام غالي، وفي الجزائر كرر الأهلي فوزه 1- صفر، أحرزه إبراهيم سعيد.

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بينما سبق وواجه الأهلي فريق يانج أفريكانز فى خمس جولات، التقى خلالها الفريقان في عشر مباريات، فاز الأهلي في ست مباريات وخسر مباراة، وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، أحرز لاعبو الأهلي ثمانية عشر هدفًا واستقبلت شباكه أربعة أهداف.

وجاءت نتائج هذه المواجهات على النحو التالي:

الجولة الأولى في دور الستة عشر من نسخة البطولة عام 1982، فاز الأهلي ذهابًا 5- صفر، أحرزها جمال عبد الحميد هدفين، وهدف لكل من شريف عبد المنعم ومجدي عبد الغني ومجدي إمام، وفي لقاء الإياب تعادل الفريقان 1-1، أحرز للأهلي علاء ميهوب.

الجولة الثانية في دور الـ32 من نسخة البطولة عام 1988، تعادل الفريقان ذهابًا في دار السلام بدون أهداف، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 4- صفر، أحرزها أيمن شوقي هدفين، وهدف لكل من علاء عبد الصادق وربيع ياسين.



الجولة الثالثة في دور الـ32 من نسخة البطولة عام 2009، فاز الأهلي ذهابًا بالقاهرة 3- صفر، أحرزها محمد بركات هدفين وهدف لفلافيو أمادو، وفي لقاء الإياب بدار السلام فاز الأهلي 1- صفر أحرزه فلافيو أمادو.



الجولة الرابعة في دور الـ32 من نسخة البطولة عام 2014، فاز يانج أفريكانز 1- صفر، في لقاء الذهاب بدار السلام، وفي لقاء الإياب بالقاهرة فاز الأهلي 1- صفر أحرزه سيد معوض، واحتكم الفريقان لضربات الترجيح من نقطة الجزاء وفاز الأهلي 4-3.



الجولة الخامسة في دور الستة عشر من نسخة البطولة عام 2016، تعادل الفريقان ذهابا 1-1 في دار السلام، أحرز هدف الأهلي عمرو جمال، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 2-1 أحرز هدفي الأهلي حسام غالي وعبد الله السعيد

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.