قطار معسكرات برنامج "مشواري" يواصل انطلاقه بمراكز شباب شمال سيناء

أكد ايهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء أن برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية يأتي في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، لتنمية مهارات النشء ومساعدتهم لاكتشاف مواهبهم، والوقوف على مناطق القوة والضعف لدى النشء، وكيفية معرفة أنماط الشخصيات لإيجاد أفضل الأساليب الناجحة في التفاعل مع المجتمع، بما يحقق بناء جيل جديد قادر على تحمل المسئولية، وطموحات بناء الجمهورية الجديدة”.

استقبل مركز شباب المساعيد التابع لإدارة شباب العريش، فعاليات برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية، ضمن معسكرات برنامج مشواري بمحافظة شمال سيناء، والذي ينفذ من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وذلك في إطار التعاون مع منظمة اليونيسيف برعاية رئاسة مجلس الوزراء.

يشار إلى أن معسكرات برنامج مشواري للنشء، مستمرة حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري، بتنفيذ عدة معسكرات، والذي يستهدف 120 مشاركًا من النشء بالمعسكر الواحد للفئة العمرية من 10 وحتى 14 سنة.

تتضمن محاور البرنامج التدريبي على مجموعة من المهارات الحياتية: معرفة الذات ومهارات التواصل ومهارات العرض والتقديم ومهارات إدارة الوقت، من خلال مدربين برنامج مشواري المعتمدين من وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف.

تنفذ معسكرات البرنامج التدريبي "مشواري" تحت إشراف إدارة تمكين الشباب، تدريب دكتور معتز الشريف.