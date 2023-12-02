السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

آيتن عامر تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

آيتن عامر
آيتن عامر

حرص الفنانة آيتن عامر، على الادلاء بصوتهم في انتخابات الرئاسة بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور السفير طارق المليجي قنصل عام مصر في الرياض، وعدد من الفنانين.

ويشار إلى أن بدأ تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة المصرية 2024، أمس، الجمعة، ومن المقرر ان يستمر علي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم.

 

آخر أعمال الفنانة آيتن عامر

يذكر أن آخر أعمالها فيلم "بلوموندو" للفنان حسن الرداد، الذي يعرض حاليًا في السينمات، وحقق إيرادات مرتفعة بدور العرض.

وتدور أحداث الفيلم حول الشاب الثلاثيني (بلوموندو)، والذي يستغل سفر زوجته للولادة ويقرر تنظيم حفل صغير في منزل صديقه، ولكن سريعًا تتزايد أعداد الحضور ويخرج الأمر عن السيطرة.

فيلم "بلوموندو" بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نورالدين، محمود حافظ، هاجر احمد، انجي وجدان، محمد محمود، سماء ابراهيم، وعدد من النجوم كضيوف الشرف، تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامي.

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