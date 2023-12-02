دياب يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية في الرياض

حرص الفنان دياب، على الادلاء بصوته في انتخابات الرئاسة بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور السفير طارق المليجى قنصل عام مصر في الرياض، وعدد من الفنانين.

ويشار إلى أن بدأ تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة المصرية 2024، أمس، الجمعة، ومن المقرر ان يستمر علي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم.

آخر أعمال الفنان دياب

يشار إلى أن آخر أعماله مسلسل "تحت الوصاية"، الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي 2023، وحقق نجاح كبير وقت عرضه.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي، حول امرأة تقوم بإعالة أسرتها من خلال امتلاكها مركب صيد وتعمل في توريد السمك والجمبري، ثم تواجه عدة مشاكل وخلافات في محيطها الأسري والعملي فتسعى للتصدي لها.

مسلسل "تحت الوصاية" بطولة منى زكي، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، مها نصار، رشدي الشامي، علي الطيب، محمد عبدالعظيم، خالد كمال، أحمد عبد الحميد، ثراء جبيل، وآخرين، والعمل تأليف شيرين وخالد دياب وإخراج محمد شاكر خضير.