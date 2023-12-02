أرقام الأهلي أمام الأندية التنزانية قبل صدام اليوم

ساعات قليلة تفصلنا عن صدام مرتقب، يجمع بين فريق الأهلي ونظيره يانج أفكريانز التنزاني، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الكفة ترجح الأهلي في تاريخ مواجهات أندية تنزانيا

تقابل الأهلي مع نظيره يانج أفريكانز في 10 مواجهات سابقة، حقق الفوز في 6 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما.

آخر مواجهة بين الفريقين كانت في بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2016 وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1، فيما فاز الأهلي في مباراة الإياب بنتيجة 2-1.

بينما تقابل الأهلي في مشواره الأفريقي مع أندية تنزانيا في 22 مباراة، حقق 12 انتصارًا، وتعادل في 6 مباريات، وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 40 هدفًا، واستقبلت شباكه 11 هدفًا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أكرم توفيق، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أليو ديانج.

في الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود عبدالمنعم كهربا.