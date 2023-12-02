صندوق ألتيرا الاستثماري.. خطوة جديدة للتمويل المناخي

مؤتمر المناخ cop28 ..أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات الإمارات عن إنشاء صندوق" ألتيرا" للحلول المناخية على مستوى العالم وذلك خلال فعاليات مؤتمر المناخ ي درته الـ28 المنعقد بإمارة دبي.

ويأتي ذلك في ضوء الجهود الدولية المضنية للحد من ظاهرة التغيرات المناخية ، حيث يأتي الصندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية.

وأوضح أن الصندوق تم تصميمه لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، بهد تحفيز جمع وإستثمار 20 مليار دولار بحلول 2030 ليكون أكبر صندوق استثمري خاص يركز على حلول مواجهة تغير المناخ.

وقد رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإعلان الإمارات عن صندوق "ألتيرا" للحلول المناخية، قائلا" يمكن لصندوق ألتيرا أن يلعب دورًا مهمًا في دعم التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز قدرات الصمود المناخي، لاسيما مبلغ الـ 5 مليارات دولار الذي يركز على تسهيل الاستثمار في البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن صندوق "ألتيرا" في سطور:

يتولى السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات مهمة الرئيس التنفيذ للصندوق.

يكون مقر الصندوق في سوق أبو ظبي العالمي ويضم فريق من المتخصصين في الإستثمار المناخي.

يقوم بتأسيس الصندوق شركة "لونيت" لإدارة الاستثمارات البديلة، وهي شركة تدير استثمارات عالمية مستقلة.

يعد الصندوق أحد المبادرات التمويلية التي يتم إطلاقها خلال cop28 لتسريع الإقتصاد العالمي إلى إقتصاد منخفض الكربون وتعزيز المرونة المناخية.

أهداف الصندوق

تحقيق انتقال منظم ومسؤول ومنطقي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة

الحد من الانبعاثات الصناعية

تشجيع ودعم المعيشة المستدامة

تطوير ونشر تكنولوجيا المناخ