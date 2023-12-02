السبت 02 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أشرف عبدالباقي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أشرف عبدالباقي يدلي
أشرف عبدالباقي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

حرص الفنان أشرف عبد الباقي، على الادلاء بصوته في انتخابات الرئاسة بالرياض في المملكة العربية السعودية.

وجاء ذلك في حضور السفير طارق المليجي قنصل عام مصر فى الرياض، وعدد من الفنانين.

وكانت انطلقت الانتخابات في التاسعة صباحًا للمصريين المقيمين في الخارج، وذلك بمقر البعثة الدبلوماسية بالسعودية.

أشرف عبدالباقي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 

آخر أعمال الفنان أشرف عبدالباقي

يشار إلى أن آخر أعماله مسلسل "جت سليمة" بطولة دنيا سمير غانم، الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي 2023.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدى، حول فتاة تبدأ بقراءة كتابا قديما وبمجرد قراءته تسافر عبر العديد من الأزمنة المختلفة لتواجه العديد من المواقف الطريفة.

المسلسل بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، سامي مغاوري، محمد ثروت، مايان السيد، تأليف كريم يوسف، وسامح جمال، إخراج إسلام خيري.

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