نائبة: مشاركة المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة تعكس صورة مصر الحضارية أمام العالم

أكدت النائبة الوفديه أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، أن مشاركة المصريين في الخارج والتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 يعكس صورة مصر وحضاراتها أمام العالم كله.

وقالت الجمال، إن حرص المصريين في الخارج علي المشاركة يظهر حرصهم علي المشاركة في صناعة القرار المصري وخاصة أن انتخابات الرئاسة تعد أهم استحقاق انتخابي، مثمنة مشاهد المصريين في الخارج أمام البعثات والسفارات المصرية مما يؤكد أنهم حريصين علي ممارسة حقوقهم الدستورية.

وأوضحت النائبة أسماء الجمال، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وجهت جميع سفراء مصر المشرفين على الانتخابات الرئاسية بالخارج، بالتسهيل على الناخبين فيما يخص بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المستخدم فى عملية التصويت، مشيرة إلي أن العملية الانتخابية خارج مصر تجري في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.



