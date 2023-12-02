مصطفي محمد يقود تشكيل نانت المتوقع لمواجهة نيس بالدوري الفرنسي

يستضيف فريق نانت الفرنسي والمحترف في صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد نظيره نانت مساء اليوم السبت 2 ديسمبر 2023 على ملعب "دي لا بوجوار"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الفرنسي.

تشكيل نانت المتوقع لمواجهة نيس اليوم

حراسة المرمى: ألبان لافون

الدفاع: دينيس أبياه – أندري جيروتو – نيكولاس بالو – كونتين ميرلين

الوسط: صامويل موتوسامي – بيدرو شيرفيلا – لودوفيك بلاس

الهجوم: موسيس سيمون – إيجناتيوس جانجاو – مصطفى محمد

موعد مباراة نانت ضد نيس في الدوري الفرنسي

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية لمباراة نانت ونيس مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

موقف نانت في ترتيب الدوري الفرنسي

يقع فريق نانت المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة ست مباريات، فيما يحتل فريق نيس وصافة الترتيب برصيد 29 نقطة، بعد الفوز في ثماني مباريات والتعادل في خمسة لقاءات.