السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الدفاع الروسية: نفذنا 27 ضربة على أهداف عسكرية أوكرانية

القواتت الروسية
القواتت الروسية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الروسية نفذت على مدار أسبوع، 27 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة وطائرات دون طيار على أهداف عسكرية في أوكرانيا.

 

قالت الدفاع الروسية في بيانها: "في الفترة ما بين 25 نوفمبر/ تشرين الثاني و2 ديسمبر/ كانون الأول، نفذت القوات المسلحة الروسية 27 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار على البنية التحتية للمطارات العسكرية والترسانات ومواقع تخزين ذخيرة المدفعية والأسلحة والمعدات العسكرية وقواعد الوقود".

بحسب وزارة الدفاع، "تم ضرب نقاط انتشار الوحدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم تدمير جميع الأهداف المحددة".

أضاف البيان: "ثماني طائرات معادية ومروحية واحدة، من بينها خمس طائرات "ميغ-29"، واثنتان من طراز "سو-27"، وواحدة من طراز "سو-25"، أسقطتها أنظمة الدفاع الجوي خلال أسبوع".

مواد متعلقة

مصر للمعلوماتية تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج بناء القدرات المدمجة للسيارات

اقتصادية قناة السويس تناقش مشروعات الوقود الأخضر مع شركات الطاقة العالمية

بالخرائط.. إسرائيل تحذر سكان شمال وجنوب قطاع غزة بالإخلاء

سفير مصر بسنغافورة: لا نواجه أي مشكلة في عملية التصويت بانتخابات الرئاسة
الجريدة الورقية