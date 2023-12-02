موعد مباراة ألمانيا وفرنسا في نهائي كأس العالم للشباب تحت 17 سنة

يلتقي منتخب ألمانيا بنظيره الفرنسي، ظهر اليوم، فى المباراة النهائية التى تجمع المنتخبين ببطولة كأس العالم للشباب تحت 17 سنة المقامة حاليًا في إندونسيا.

موعد مباراة ألمانيا وفرنسا في نهائي كأس العالم تحت 17 سنة

وتقام مباراة النهائي بين منتخب ألمانيا ضد فرنسا على استاد ماناهان بمدينة سوراكارت الإندونسية بكأس العالم للناشئين تحت 17 سنة في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتواجد منتخب فرنسا فى المجموعة الخامسة بالدور الأول من كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، رفقة منتخبات أمريكا وبوركينا فاسو وكوريا الجنوبية، فيما استطاع حصد العلامة الكاملة 9 نقاط في الصدارة.

كما وقع منتخب ألمانيا في المجموعة السادسة بجانب منتخبات المكسيك وفنزويلا ونيوزلندا، وحصد العلامة الكاملة ايضاً 9 نقاط.