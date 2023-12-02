"الآثار والترميم" بجامعة سوهاج تحقق إنجازا كبيرا في قواعد البيانات الدولية

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن المجلة المصرية لدراسات الآثار والترميم "EJARS" قد حققت إنجازاً كبيراً في معامل التاثير وذلك في قاعدتي بيانات Scopus و Clarivate، حيث حصلت المجلة علي معامل تاثير(0,4) في قاعدة بيانات Scopus Cite Score، وحصلت علي معامل تاثير (0,2) في قاعدة بيانات Clarivate Of Science ISI Web of Science.

وقال الدكتور حسان النعماني أن هذا الإنجاز يعود إلى الاهتمام المتزايد الذي تولية إدارة الجامعة للبحث العلمي وتشجيع علمائها علي النشر العلمي الدولي، باعتباره أحد العوامل الرئيسية في تحسين مكانة الجامعة في مختلف التصنيفات الدولية، موجهاً شكره للقائمين علي اعداد المجلة والدكتور محمد الجوهري مؤسس ورئيس تحرير المجلة.

وأكد النعماني ان الجامعة تسير في اتجاهين رئيسين من خلال مركزها للنشر العلمي، الاول يتمثل فى زيادة عدد المجلات الصادرة من الجامعة وكلياتها المختلفة لتغطي كافة التخصصات العلمية، اما الاتجاه الثاني والأهم يتمثل في تأهيل مجلات الجامعة المختلفة للإدراج علي قواعد البيانات الدولية.

ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالله اسماعيل مدير مركز النشر العلمي بالجامعة ان مجلة "EJARS" مدرجة علي قاعدة بيانات سكوبس منذ ٢٠١٩ وتصدر مرتين سنويا، مشيراً الي ان جامعة سوهاج من خلال مركز النشر العلمي ووحدات النشر العلمي بالكليات المختلفة تقوم بإصدار (١٩) مجلة علمية في التخصصات المختلفة، حصلت أغلبها على تقدير ٧/٧ في تصنيف المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة لخمس مجلات أخرى جديدة في طور الإصدار في المستقبل القريب.