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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

"أغلى الشخصيات على قلبي".. كواليس زيارة حكيم لمحمد منير في منزله

حكيم ومحمد منير
حكيم ومحمد منير

نشر المطرب الشعبي حكيم، صورة جديدة تجمعه بالفنان محمد منير من أحدث ظهور لهما أثناء زيارته له في منزله، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”.

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حكيم يزور محمد منير في منزله: حبيب قلبي

أعرب حكيم عن سعادته برؤية محمد منير من خلال تعليق أرفقه بالصورة قائلًا: “روحت زيارة لحبيب قلبي الكينج، وقولتله يلا نصبح على حبايبك مين صاحي دلوقتي يرد عليه الصباح أنا والكينج، على فكرة الكينج من أعز وأغلى الشخصيات على قلبي. ربنا يديله الصحة، صباحكم ورد”.

محمد منير وحكيم

آخر أغاني منير

على صعيد آخر، كان محمد منير قد طرح مؤخرًا  أغنية جديدة بعنوان “يا فلسطيني”، تزامنًا مع الأحداث الراهنة التي تشهدها غزة.

أغنية يا فلسطيني 

أغنية “يا فلسطيني” للشاعر عصام عبدالله، وألحان كمال الشريف، ومن توزيع فتحي سلامة، وإخراج أحمد عبدالمحسن.

أما حكيم فكانت آخر أغنياته بعنوان “واحد بس”، وهي من كلمات إسلام كنكا، وألحان كريم الصباف، وتوزيع فلسطيني.

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