الكويت تحصد النصيب الأكبر من الجوائز.. وبلغاريا أفضل عرض

فى ختام مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى

اختتم مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى فعالياته على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، وسط حضور عربى كبير، وقد جاءت جوائز مسابقة العروض الكبرى كالتالى: جائزة أفضل عمل جماعى ذهبت إلى إيطاليا عرض أبنيا، أما جائزة أفضل عمل موسيقى ذهب إلى سلطنة عمان عرض «الأول من تشرين الأول» وجائزة لجنة التحكيم الخاصة حصل عليها الفنان القدير عبدالله مسعود عن عرض «احتراق شمعة» من دولة الإمارات العربية المتحدة، والفنانة الدكتورة أحلام حسن شاكر عن عرض «طاهرة» من الكويت.

أما جائزة أفضل تأليف مسرحى فقد ذهبت مناصفة بين عرض «طاهرة» لدولة الكويت، وعرض «Disappearing من بلغاريا، وجائزة أفضل سينوغرافيا ذهبت إلى عرض «طاهرة» من دولة الكويت، وجائزة أفضل ممثل فقد ذهبت مناصفة بين كميل العلى عن عرض «الغريب والنقيب» من المملكة العربية السعودية، وعبدالله الخديم عن عرض «إحتراق شمعة» من دولة الإمارات العربية المتحدة، وحصلت على أفضل ممثلة Ivana Todorova Keranova “Disappearing” عن عرض بلغاريا.

وذهبت جائزة أفضل مخرج مناصفة بين (Dumitru Acris - (Disappearing من بلغاريا، وعمير أنور البلوشى عن عرض «الأول من تشرين الأول» من سلطنة عمان، أما أفضل عرض مسرحى فقد حصل عليها “A Pond in the Memory” من كوريا الجنوبية.

بينما مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية الغير تقليدية فجاءت جوائزها كالتالى: جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وذهبت مناصفة لكلا من : محمد زكى من دولة العراق عن إخراج العرض المسرحى «ليلة ماطرة»، ومحمود بكر من مصر عن دوره فى العرض المسرحى «حيث لا يرانى أحد»، بينما جائزة أفضل عرض مسرحى فقد ذهبت بالأغلبية إلى عرض «التائهان» من الجمهورية التونسية.

أما جوائز مسابقة المونودراما فحصل على جائزة المهندس محمد سيف الافخم لأفضل عرض متكامل: ذهبت إلى العرض المسرحى «women fish»، من المكسيك، وذهبت جائزة أفضل ممثلة ل ايفا دراجان من كرواتيا، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة ذهبت لسينوغرافيا عرض «فونكس» من منغوليا.