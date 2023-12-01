طريقة عمل دجاج محشي بالفريك

تعد أطباق الدجاج من الأكلات المفضلة لدى الجميع، مما يدفع الأمهات إلى تحضيرها بطرق مختلفة لإرضاء أبنائها، فضلًا على فوائدها المتعددة.

وتحتوي الدجاج على فوائد عدة أبرزها احتوائها على السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُسهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، إضافةً إلى أنه يحتوي فيتامين ب6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

واليوم نقدم لك طريقة تحضير دجاج محشي بالفريكة لأحلى العزومات.

المقادير

- دجاج : فروجتان (حجم وسط 900 غم)

- بهار سادة : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة

- الفريكة : 400 غرام (مقادير حشوة الفريكة للفراريج)

- مرق دجاج : 2 مكعب (مقادير حشوة الفريكة للفراريج)

- الماء : 2 لتر (مقادير حشوة الفريكة للفراريج)

- البصل : 1 حبة (مقادير حشوة الفريكة للفراريج)

- السمنة : ملعقتان كبيرتان (مقادير حشوة الفريكة للفراريج)

طريقة التحضير

1. تغسل الفراريج وتتبل بالبهار السادة والفلفل الأسود والقرفة، ثم تسلق.

2. تقلى البصلة بالسمنة.

3. تضاف الفريكة لتقلى مع البصلة.

4. تضاف مكعبات الدجاج على الفريكة ثم يضاف الماء.

5. تترك لتنضج مدة 30- 45 دقيقة على نار هادئة.

6. تصفى الفراريج من ماء السلق و تبرد ثم تحشى.

7. توضع بالفرن لمدة 10- 15 دقيقة لتحمير القشرة الخارجية.