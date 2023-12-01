3 ندوات للتوعية بأهميطة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية بجامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا لليوم السادس على التوالي ٣ ندوات بكليات الزراعة والحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية بعنوان "المشاركة حياة - خليك إيجابي – انزل شارك – صوتك أمانة"، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، وبمشاركة الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة، والدكتور محمد السيد عميد كلية الزراعة والدكتورة نانسى الحفناوى القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور مجدي وكوك القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور محمد ابراهيم القائم بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية،، والدكتور عادل هلال وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة غنيم القائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وبحضور لفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

تناولت الندوتان أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها حق أصيل وواجب وطني لكل مواطن مصري، وحث جميع الطلاب ومنسوبي الجامعة على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، اضافة إلى استعراض التحديات التى تواجه الوطن، وأن المشاركة السياسية تعمل على تعزيز الديمقراطية ودعم الاستقرار والأمن ورفع الوعي التثقيفى والسياسي لدى شباب الجامعة.

حاضر بالندوتين الدكتور حمدى شعبان عميد كلية التربية النوعية الأسبق، الدكتور عبد الرازق الكومى وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور رمضان السيد معن استاذ الاقتصاد بكلية التجارة والمدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتحول الرقمي والشمول المالي بالجامعة، و الدكتور محمد طه الأستاذ بكلية التربية، والدكتور ابراهيم طلبه الأستاذ بكلية الآداب، والدكتورة هبه سلمان نائب منسق عام مبادرة حياة كريمة بالغربية.