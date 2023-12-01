الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سفير موسكو ببكين: روسيا والصين تمثلان نموذجا للتعاون بين الدول الكبرى في القرن الـ21

روسيا والصين
روسيا والصين

أكد سفير روسيا لدى الصين إيجور مورجولوف، اليوم الجمعة، أن العلاقات بين روسيا والصين هي نموذج للتعاون بين الدول الكبرى في القرن الحادي والعشرين.

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وذكر مورجولوف، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن "العلاقات الروسية الصينية تعد نموذجا للتعاون بين القوى الكبرى في القرن الحادي والعشرين"، مُشددًا على أن "حجر الزاوية الآخر للتعاون بين روسيا والصين هو مواقفهما المتشابهة، وحتى المتطابقة، بشأن العديد من القضايا الدولية والإقليمية".

 

وأشار إلى أن البلدين يدعوان إلى نظام دولي أكثر تمثيلا وديمقراطية، يعكس مصالح جميع المشاركين في العملية الدولية.

 

وأكد السفير أن العلاقات بين موسكو وبكين لم تكن موجهة ضد أطراف ثالثة ولم تكن تحالفًا عسكريًا سياسيًا.

 

يُذكر أن مورجولوف قد صرح في وقت سابق بأن رؤى الصين حول كيفية حل الأزمة الأوكرانية تتوافق مع رؤية روسيا. وأضاف أنه في إطار العمل داخل منظمات مثل منظمة شانجهاي للتعاون وبريكس، تسعى روسيا والصين كقوى دافعة، إلى تعزيز المبادرات المختلفة لحل الأزمة الراهنة في المنطقة.

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