النائب العام يلتقي رئيس النيابة المغربي على هامش الاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب

التقى المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، بالمستشار الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية الوكيل العام للملك، وذلك على هامش الاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب، المنعقد بالمملكة المغربية.

حضر اللقاء وفد النيابة العامة المصرية المرافق للسيد المستشار النائب العام، ووفد من أعضاء النيابة العامة المغربية، وقد شمل التباحث في الأمور المشتركة، وبحث ومناقشة سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي بين النيابتين، فضلا عن تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة.