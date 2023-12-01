بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والنصر اليوم في الدوري السعودي،تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الجمعة، صوب ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، من أجل مشاهدة مباراة الهلال والنصر يلا شوت في الدوري السعودي لكرة القدم في بث مباشر للقاء الديربي الذي يجمع الفريقين ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي في الوقت الحالي برصيد 38 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 34 نقطة.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر يلا شوت

يستعد نادي الهلال بفارغ الصبر لاستضافة غريمه التقليدي، نادي النصر، في مواجهة من القوة والإثارة تتجه ايها أنظار عشاق الكرة السعودية في الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين السعودي “روشن”وهي فرصة حقيقية لكل فريق للمضي قدما في سباق الصدارة وسوف تكون المواجهة الحاسمة يوم الجمعة المقبلة.

يتصدر نادي الهلال السعودي جدول مسابقة الدوري السعودي برصيد 38 جمعها من الفوز 12 مباراة وتعادلين وبسجل خالي من الهزائم. يأتي فريق النصر السعودي في المركز الثاني برصيد 34 نقطة حيث فاز في 11 مباراة وتعادل مباراة وهزم في مبارتين.

تتصدر مباراة الهلال ضد النصر يلا لايف اهتمام جماهير الكرة السعودية والآسيوية لما يتمتع به الفريقان من شعبية كبيرة داخل المملكة أو خارجها.

وفي المقابل عوّض النصر تعثره بخسارة الجولتين الأولى والثانية بسلسلة انتصارات في الدوري وتحقيق الفوز في 20 مباراة ضمن مختلف المنافسات.

لمشاهدة مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي – بث مباشر (اضغط هنا)

لمشاهدة مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي – بث مباشر (اضغط هنا)

وخلال المباراة تجري منافسة خاصة بين الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر والصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال على لقب هداف الدوري، حيث يتصدر الأول لائحة الهدافين بـ15 هدفًا ويليه الثاني برصيد 11 هدفًا.

سيدخل الزعيم مواجهته المرتقبة مع منافسة العنيد بهذا التشكيل الذي سيدفع به جورج جيسوس مدرب النصر منذ البداية:

حراسة المرمي: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد البريك- كاليدو كوليباري- علي البليهي- سعود عبدالحميد.

الوسط: محمد كنو- سافيتش-روبن نيفيتش.

خط الهجوم: ميشيل ديلجادو- مالكوم أوليفيرا- ميتروفيتش.

تنطلق صافرة بداية مباراة الهلال السعودي مع نظيره النصر في الجولة 15 من دوري روشن في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الامارات وعمان. يمكن متابعة مجريات مباراة النصر والهلال السعودي بالتوقيتات التالية: