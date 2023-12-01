فستان ياسمين صبري يثير الجدل ومتابع: "استنساخ جورجينا"

دائما ما تثير الفنانة ياسمين صبري حالة من الجدل حول إطلالاتها التي تشبه كثيرًا لذوق جورجينا رودريغيز حبيبة نجم كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو، وهذا ما جعلها تتعرض للعديد من الانتقادات، ولكن شرطة الموضة كان لها رأي آخر بإطلالتها الأخيرة خلال ظهورها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بدورته الثالثة، ليله أمس وسط نجوم الفن في مصر والوطن العربي والعالم.

وجاء تعليق إيلي حنا مؤيدا لإطلالتها وشارك متابعيه بتعليقه عبر الصفحة الرسمية لشرطة الموضة بالإنستجرام، قائلًا: "الفستان حلو وشيك ولايق عليها كتير والأكمام المختلفة مع القفازات حركة وإضافة حلوة للفستان".

وتابع: "الشعر موفق جدا كاختيار تسريحة و المكياج كمان حلو واختيار المجوهرات مناسب وبعطي الإطلالة 8.75/10".

وكان لمتابعي الصفحة الرسمية لشرطة الموضة رأى آخر، وجاءت أغلب التعليقات معارضه له: "المكياج كتير باهت كأنها رايحة الجيم لو حمرا غامقة كان احلا والفستان حلو بس ل نوعا ما ومعرضلها كتافها، عنجد هالمرة فكرتا جورجينا، والفستان مسمنها من ناح البطن بالعادة فساتينها أحلى بكتير، ياسمين مش عم تعمل ستايل لحالها او شيء بيشبهها هيدا غلط لازم تفهم شخصيتها وتبرزها بلبسها انا هون شايفة جورجينا حتى الحركات مش ياسمين ابدا".

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

يذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي قرر في نسخة هذا العام، عرض أفلام من جميع أنحاء العالم لنخبة من المخرجين وصنّاع الأفلام العالميين، ضمن برنامج "روائع العالم".

ياسمين صبري

ويضم البرنامج قائمة لمجموعة من أكثر الأفلام المرتقبة التي تُعرض جميعها لأول مرة في الوطن العربي، ويسلط الضوء على عدد من الاختيارات المتميزة، مثل فيلم "بريسيلا"، وفيلم الدراما "أصل"، المبني على رواية الخيال العلمي الأكثر مبيعًا "نظام الطّبقات الاجتماعيّة أصل عدم ارتياحنا"، وفيلم "ليلة صامتة" لمخرج أفلام الحركة جون، وتتضمن القائمة الفيلم القصير "دمي"، وفيلم "زوجة الرئيس".

ياسمين صبري

ويتميز مهرجان البحر الأحمر السينمائي هذا العام باحتفائه بصناعة السينما على نطاق عالمي، ويعمل على تسليط الضوء على الأفلام التي تم إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتضمن اختيارات هذا العام 36 فيلمًا طويلًا وقصيرًا من المملكة.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

يذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي قرر في نسخة هذا العام، عرض أفلام من جميع أنحاء العالم لنخبة من المخرجين وصنّاع الأفلام العالميين، ضمن برنامج "روائع العالم".

ياسمين صبري

ويضم البرنامج قائمة لمجموعة من أكثر الأفلام المرتقبة التي تُعرض جميعها لأول مرة في الوطن العربي، ويسلط الضوء على عدد من الاختيارات المتميزة، مثل فيلم "بريسيلا"، وفيلم الدراما "أصل"، المبني على رواية الخيال العلمي الأكثر مبيعًا "نظام الطّبقات الاجتماعيّة أصل عدم ارتياحنا"، وفيلم "ليلة صامتة" لمخرج أفلام الحركة جون، وتتضمن القائمة الفيلم القصير "دمي"، وفيلم "زوجة الرئيس".

ويتميز مهرجان البحر الأحمر السينمائي هذا العام باحتفائه بصناعة السينما على نطاق عالمي، ويعمل على تسليط الضوء على الأفلام التي تم إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتضمن اختيارات هذا العام 36 فيلمًا طويلًا وقصيرًا من المملكة.