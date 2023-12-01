الفحص الطبي يحسم موقف عبد المنعم من مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

تعرض محمد عبد المنعم مدافع الأهلي للإصابة في مران الفريق اليوم الجمعة قبل لقاء يانج أفريكانز التنزاني المقرر غداً السبت في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



واشتكى عبد المنعم من إصابة في الكاحل ولم يستكمل المران، ويخضع اللاعب لفحوصات طبية من أجل تحديد إمكانية مشاركته في لقاء الغد وإن كانت النية تتجه لاستبعاده خوفاً من تفاقم الإصابة.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، عقد ظهر اليوم للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدا السبت على ملعب بنيامين مكابا.



حضر الاجتماع الكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد إداري الفريق، والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني، بجانب مراقب المباراة وممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».



وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق بالكامل، فيما تقرر أن يرتدي فريق يانج أفريكانز طاقما مكون من اللون الأخضر بالكامل، فيما يرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الرمادي.