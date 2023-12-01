قرر صناع مسلسل «البيت بيتي» الجزء الثاني، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، تأجيل موعد انطلاق عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

موعد جديد لانطلاق عرض «البيت بيتي 2»

ومن المقرر أن ينطلق عرض مسلسل البيت بيتي الجزء 2، يوم 11 يناير من العام الميلادي الجديد 2024 عبر منصة شاهد الرقمية .

مسلسل البيت بيتي

وتدور قصة مسلسل "البيت بيت" حول بينو (مصطفى خاطر) الشاب الثلاثيني المستهتر الذي يقيم في أحد المنتجعات التي يمتلكها والده. وعند وفاة هذا الأخير، ينتقل إلى القاهرة بهدف الحصول على الميراث الذي يوزّع بينه وبين شقيقيه كريم (محمد محمود عبد العزيز) وشيرين (إيمان الشريف)، ويكتشف أن حصته تقتصر على قصر قديم مهجور، وهناك يفاجأ بأحداث وظواهر غريبة تحدث داخله.

البيت بيتي

وفي سياق الأحداث يضع القدر في طريق بينو سائق سيارة الأجرة كاراكيري (كريم محمود عبد العزيز)، الذي يشاركه رحلة البحث عن سبب لعنة هذا القصر التي تحاوطهم من كل مكان، برفقة زوجته أحلام (ميرنا جميل) وولدهما زيزو.

مسلسل "البيت بيتي"، هو من أعمال شاهد الأصلية ويضم إلى كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر، كل من محمد محمود عبد العزيز، ميرنا جميل، محمود حافظ، سليمان عيد، سامي مغاوري، أوتاكا، ياسر علي ماهر، علا رامي، عابد عنان، أحمد عبد الوهاب، مي القاضي وآخرين، وبمشاركة مجموعة من الضيوف منهم صبري عبد المنعم، جلال الزكي، عبد الرحيم حسن، وياسر الطوبجي، وهو من تأليف تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي وإخراج خالد مرعي.