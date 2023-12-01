رئيسة المفوضية الأوروبية تستضيف في دبي حدثا رفيع المستوى لتعزيز التعاون العالمي

استضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة حدثًا رفيع المستوى ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ "كوب-٢٨" في دبي لتعزيز تطوير تسعير الكربون وأسواق الكربون الناشئة باعتبارها أدوات قوية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية، عبر موقعها الرسمي،أن هذا الإجراء يعتمد على الدعوة إلى العمل من أجل أسواق الكربون المتوافقة مع اتفاق باريس والتي أطلقتها المفوضية الأوروبية وإسبانيا وفرنسا في يونيو 2023.

وقالت أورسولا فون دير لاين، تعليقا على ذلك: "إن تسعير الكربون هو محور الصفقة الخضراء الأوروبية. في الاتحاد الأوروبي، إذا قمت بالتلوث، عليك أن تدفع ثمن ذلك. إذا كنت تريد تجنب دفع هذا الثمن، عليك أن تبتكر وتستثمر في التقنيات النظيفة. ويعمل نظام مقايضة الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي منذ عام 2005 في خفض الانبعاثات في القطاعات التي تغطيها بنسبة تزيد على 37%، وجمع أكثر من 175 مليار يورو. وتتبنى العديد من البلدان في مختلف أنحاء العالم الآن تسعير الكربون، من خلال 73 أداة قائمة، تغطي ربع إجمالي الانبعاثات العالمية. وهذه بداية جيدة، ولكن يجب علينا أن نذهب إلى أبعد من ذلك وبسرعة أكبر. والاتحاد الأوروبي على استعداد لتبادل خبراته ومساعدة الآخرين في هذه المهمة النبيلة.

وشارك رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، والمدير العام لصندوق النقد الدولي، السيدة كريستالينا جورجيفا، في حدث المفوضية الأوروبية اليوم، والذي يمثل مرحلة جديدة في التعاون بشأن تسعير الكربون وشددت المنظمات الأربع جميعها على أهمية تسعير الكربون بالنسبة للمناخ وللانتقال العادل. وتضمن حدث اليوم أيضًا مداخلات من رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز ورئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما، اللذين تبادلا وجهة نظر بلادهما بشأن التحديات والفوائد المترتبة على مواصلة تطوير تسعير الكربون وضمان النزاهة العالية لأسواق الكربون الدولية.. حسب البيان.

واكدت المفوضية الأوروبية خلال الحدث عزمها تقديم الدعم الفني للبلدان التي ترغب في إدخال أنظمة تسعير الكربون في تشريعاتها المحلية، ومساعدتها على بناء نهج قوية لأسواق الكربون الدولية التي تتسق مع استراتيجياتها المناخية والتنمية طويلة الأجل مع التأكيد على ضرورة أن تستند أرصدة الكربون إلى معايير مشتركة وقوية تضمن التخفيض الفعال للانبعاثات من خلال مشاريع شفافة ويمكن التحقق منها... فيما اكد البيان ضرورة أن يلعب مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين دوراً مهماً في تحديد معيار لأسواق الكربون الدولية والطوعية التي من شأنها أن تضمن قيمتها المضافة وموثوقيتها مع تعزيز التقاسم العادل للمنافع بين المشاركين. ونحن في احتياج إلى معيار جدير بالثقة يدفع الاستثمار التحويلي ويحترم الحدود البيئية ويتجنب الانغلاق على مستويات غير مستدامة من الانبعاثات أو الاعتماد غير المبرر على عمليات الإزالة الضعيفة.