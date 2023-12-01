النمسا وتونس والعراق والصين والمغرب والبحرين والجزائر.. لقطات ترصد تصويت المصريين بالخارج

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، لقطات ترصد توافد أبناء الجالية المصرية في النمسا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، كما أدلت الجالية المصرية بأصواتها في الانتخابات الرئاسية في تونس وبغداد والصين والجزائر.

التصويت في المغرب

من جهته قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" يوسف شكري، إن العملية الانتخابية تسير بانتظام خصوصًا أن اليوم يوم عمل وليس عطلة في المغرب، وأضاف أنه من المتوقع ارتفاع وتيرة التصويت في الساعات القليلة المقبلة إضافة إلى اليومين المتبقيين من التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية.

وأشار إلى أن عدد أفراد الجالية المصرية في المغرب يصل إلى حوالي 11 ألف مواطن مصري دون احتساب الأطفال، معظمهم موزعين على معظم مدن المغرب والأغلب في مدينتي الرباط والدار البيضاء.

وأكد أن عددًا كبيرًا من المصريين في المغرب عبّروا عن فخرهم بما وصلهم من الإحساس بالانتماء للوطن بعدما قامت به مصر من جهود كبيرة لإنجاح عملية إشراك الجالية المصرية في التصويت، كما أنهم شعروا بواجبهم كون صوتهم سيكون محددًا للمشهد السياسي في مصر خلال الفترة المقبلة.

التصويت في البحرين

قال رامي علم الدين، عضو الاتحاد العام للمصريين في الخارج، إنَّ عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، بالنسبة للمصريين في مملكة البحرين بدأت في التاسعة صباحاً بتوقيت المنامة، وسط إقبال متوسطن بدأ يتزايد مع الوقت، خاصةً وأنَّ يوم الجمعة عطلة أسبوعية بالمملكة.

وأضاف، أنَّ أعداد الناخبين تزايدت عقب أداء صلاة الجمعة، كما كان متوقعاً، لافتاً إلى التسهيلات الممنوحة لضمان سهولة ويسر العملية الانتخابية، مثل الحملة التطوعية لحشد الناخبين وتقسيم فريق العمل على المحافظات المختلفة بالبحرين.

وتابع عضو الاتحاد العام للمصريين في الخارج: “لدينا مندوب في كل محافظة ونغطي مملكة البحرين بالكامل”، مؤكداً أن هناك عشرات المتطوعين من المصريين، لحشد راغبي التصويت من وإلى مقر السفارة المصرية بمملكة البحرين.