زيادة الإقبال على التصويت في لجان جده والرياض

شهدت لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية بجدة والرياض إقبالا من المصريين العاملين بالسعودية بعد صلاة الجمعة. بدأ المصريون في التواجد بكثافه للإدلاء بأصواتهم عبر 42 لجنة فرعية.

كانت السفارة المصرية قد انتهت من إعداد خيام مكيفة لاستقبال الناخبين، إضافة إلي القاعات الداخلية، وتم توفير خدمة الإنترنت لتشغيل التابلت، وتجهيز صناديق شفافة لبطاقات الاقتراع، وصناديق لإبداء الرأي بداخلها، مع توفير عدد من اللافتات واللوحات الإرشادية الخاصة بالعملية الانتخابية، وتوفير الأوراق والأدوات اللازمة للعملية الانتخابية.



وقام بعض أفراد الجالية بتوفير الحافلات اللازمة لنقل الناخبين إلي مقر لجنتي الرياض وجدة،

تضمنت التعليمات شروط للتصويت منها ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي الأصلي أو جوازات السفر المميكنة وعدم حمل الهواتف والحقائب لتسهيل عملية التصويت.