استمرار فاعليات ورش انديه السكان بمركز التنميه الشبابية بشرم الشيخ

نفذت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء (إدارة تمكين الشباب) بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، ومؤسسة اتجاة ، أنشطة أندية السكان، جلسة تفاعلي للتوعية عن صحة المراهقين ضمن أنشطة أندية السكان بمركز التنميه الشبابية بشرم الشيخ .

ويهدف المشروع إلى رفع الوعي بقضايا السكان من خلال مجموعة من الجلسات التفاعلية والفعاليات الرياضية وجلسات الغناء والعروض المسرحية للشباب بأندية السكان ويهدف التدريب إلى رفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الإنجابية ومناقشة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، صحة المراهقين، زواج الاطفال، تنظيم الأسرة وختان الإناث.

ويقوم بتنفيذ الجلسات مجموعة من الكوادر الشبابية المتميزة التي قام المشروع بتدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بالمشروع كما أن اندية السكان تعمل كمراكز رفع وعي مجتمعي داخل مراكز الشباب بالمحافظات ، فهي أماكن مجهزة للقيام بالأنشطة التدريبية التي تقدم باستخدام تقنيات الرياضة والمسرح التفاعلي والغناء والأفلام، وذلك بهدف الوصول إلى جميع مراكز الشباب.

تحت رعايه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء و الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و بتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديرية .

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