الانتخابات الرئاسية بالخارج.. أكثر من 60%؜ إقبال باليوم الأول

رصدت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان في الساعات الأولى الإقبال من بعد الدول العربية والأوروبية للمصريين أثناء مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية التي بدأت صباح اليوم.

ورغم أن اليوم هو يوم عمل بأوروبا، ويوم صلاة الجمعة بالدول العربية إلا أن المصريين حريصين على النزول والمشاركة بالانتخابات وهذا يعطي أملا وإصرارًا أن المصريين لأول مرة يشعرون بالقلق أن الدولة المصرية تمر بظروف خطر ويقع على عاتقها اختيار حاكم قوي حكيم لقيادة الدولة.

وتؤكد المتحدة الوطنية لحقوق الانسان، أن المصرين بالخارج يضربون رقمًا قياسيًا في هذه الانتخابات وتتخطى أكتر من٦٠٪؜، عكس كل الانتخابات السابقة.

يذكر أن العملية الانتخابية تجري خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.



وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.





وكانت دولة نيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، بعدها دولة استراليا.