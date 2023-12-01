انتخابات الرئاسة المصرية تنطلق في الإمارات.. إقبال كبير والتنقلات بالمجان (فيديو)

كشف شعبان رأفت، رئيس اتحاد الجالية المصرية بالإمارات، آخر الاستعدادات وانطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية في دولة الإمارات.



وأكد شعبان رأفت÷ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية بالسفارة المصرية والمقار الدبلوماسية بالإمارات، الساعة التاسعة صباح اليوم، وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي في الإمارات.



وقال رئيس اتحاد الجالية المصرية، إن أعضاء الحملات الانتخابية تواجدوا في المقار الانتخابية من الساعة السابعة والنصف صباح اليوم، مؤكدًا أن هناك إقبالًا كبيرًا من مختلف الأعمار وذوي الهمم، ولا توجد أي معوقات ولا مشكلات.



ولفت إلى أن أعضاء اللجنة الانتخابية، أزالوا كل المعوقات بالعملية الانتخابية، مردفًا أنه تم تحديد نقاط لالتقاء الناخبين في الأماكن التي تُبعد عن القنصيلة، وتم توفير وسائل نقل مجانية.



وتوقع ارتفاع الإقبال على المقار الانتخابية بعد صلاة الجمعة، على اعتبار أنه يوم عمل في الإمارات، لافتًا إلى أن الإمارات تشهد هذه الأيام عطلة رسمية بمناسبة العيد الوطني، تبدأ من الغد وحتى الخامس من الشهر الجاري، وبالتالي متوقع زيادة توافد الناخبين.



وأشار إلى أن هناك إجماعًا بين الجالية المصرية في المصرية على اختيار المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، كونه الأفضل لقيادة مصر في المرحلة الحالية، فضلًا عن إنجازاته وحماية الوطن ومقدراته.