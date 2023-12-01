الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

انتخابات الرئاسة المصرية تنطلق في الإمارات.. إقبال كبير والتنقلات بالمجان (فيديو)

بدء ماراثون الانتخابات
بدء ماراثون الانتخابات الرئاسية في الخارج

 كشف شعبان رأفت، رئيس اتحاد الجالية المصرية بالإمارات، آخر الاستعدادات وانطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية في دولة الإمارات.


 وأكد شعبان رأفت÷ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية بالسفارة المصرية والمقار الدبلوماسية بالإمارات، الساعة التاسعة صباح اليوم، وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي في الإمارات.

txt

السفارة المصرية بموسكو تفتح أبوابها أمام المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

txt

باصطحاب أبنائهم.. المصريون بقطر يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. صور


 وقال رئيس اتحاد الجالية المصرية، إن أعضاء الحملات الانتخابية تواجدوا في المقار الانتخابية من الساعة السابعة والنصف صباح اليوم، مؤكدًا أن هناك إقبالًا كبيرًا من مختلف الأعمار وذوي الهمم، ولا توجد أي معوقات ولا مشكلات.


 ولفت إلى أن أعضاء اللجنة الانتخابية، أزالوا كل المعوقات بالعملية الانتخابية، مردفًا أنه تم تحديد نقاط لالتقاء الناخبين في الأماكن التي تُبعد عن القنصيلة، وتم توفير وسائل نقل مجانية.


 وتوقع ارتفاع الإقبال على المقار الانتخابية بعد صلاة الجمعة، على اعتبار أنه يوم عمل في الإمارات، لافتًا إلى أن الإمارات تشهد هذه الأيام عطلة رسمية بمناسبة العيد الوطني، تبدأ من الغد وحتى الخامس من الشهر الجاري، وبالتالي متوقع زيادة توافد الناخبين.


 وأشار إلى أن هناك إجماعًا بين الجالية المصرية في المصرية على اختيار المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، كونه الأفضل لقيادة مصر في المرحلة الحالية، فضلًا عن إنجازاته وحماية الوطن ومقدراته.

مواد متعلقة

بدء عملية التصويت بالخارج في الانتخابات الرئاسية بالجزائر والمغرب وتونس

السفارة المصرية بموسكو تفتح أبوابها أمام المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

سفير مصر في لبنان: تسهيلات لإجراء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية

توافد المصريين في السعودية للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. صور

وزيرة الهجرة تتفقد مقر لجنة الاقتراع بالسفارة المصرية في باريس والمخصصة لتصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية

انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية في نيوزيلاندا.. وفرنسا تستعد للعرس الديمقراطي بلجنتين
الجريدة الورقية